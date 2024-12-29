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Asgari ücret fırsatçılarına denetim tokadı! 3 günde rekor cezalar geldi

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
29 Aralık 2024 10:29 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 10:40
Asgari ücret fırsatçılarına denetim tokadı! 3 günde rekor cezalar geldi

Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat uygulayan işletmelere nefes aldırmıyor. Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından fahiş fiyat uygulayan işletmelere 3 gün içerisinde 10 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Asgari ücret​ fırsatçıları durmak bilmiyor. Ticaret Bakanlığı​, 3 günde 81 ilde 4 bin 378 markete yapılan denetimlerde 10 milyon lira cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Asgari ücret fırsatçılarına denetim tokadı! 3 günde rekor cezalar geldi - 1. Resim

ASGARİ ÜCRET ZAMMI FIRSATÇILARI DEVREDE

Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammının açıklanmasının ardından denetimlerinde 4.378 markette 397 bin 198 adet ürün denetledi.

25.12.2024 tarihinden itibaren 81 ilimizde toplamda;

  • 4.378 market denetlendi,
  • 397.198 denetlenen üründen 5.125 tanesinde ihlal tespit edildi,
  • İhlal tespit edilen ürün kapsamında işletmelere toplamda 10.019.801 TL idari para cezası uygulandı.

Asgari ücret fırsatçılarına denetim tokadı! 3 günde rekor cezalar geldi - 2. Resim

3 GÜNDE10 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI

Ticaret Bakanlığı'nın konuya ilişkin paylaşımında şu bilgilere yer verildi:

"Denetimlerin neticesinde, ihlal tespit edilen ürünlere uygulanan cezai işlemler göz önünde tutularak en çok cezai işlemin uygulandığı ilimiz 4.670.600 TL ile İstanbul olurken, ikinci sırada 3.029.400 TL ile Ankara, üçüncü sırada ise 211.200 TL ile Bursa ilimiz yer almaktadır."

Asgari ücret fırsatçılarına denetim tokadı! 3 günde rekor cezalar geldi - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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