Asgari ücret için ara zam olacak mı? Cevdet Yılmaz ilk sinyali verdi

30 Aralık 2024 12:26 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 12:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde asgari ücrete ara zam yapılabileceğini belirterek, enflasyon rakamlarını dikkatle izleyeceklerini vurgulamıştı. Bugün ise, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan benzer bir açıklama geldi. Yılmaz, dezenflasyon sürecindeki kararlılıklarını yineleyerek, bu konuda alınacak tedbirlerin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz​ da Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun ardından basın mensuplarına gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025​ yılı enflasyon​ tahminleriyle ilgili herhangi bir sapma beklemediklerini ifade ederek, "2025'te çok daha güçlü şekilde dezenflasyon​ sürecini devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM İÇİN YEŞİL IŞIK

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Enflasyonda çok ciddi sapma olması durumunda asgari ücreti değerlendiririz." açıklamalarının hatırlatılması üzerine Yılmaz, şöyle konuştu:

"Biz bir sapma beklemiyoruz. 2025'te çok daha güçlü şekilde dezenflasyon sürecini devam ettireceğiz. Bu süreç zaten başlamıştı, 2025'te de devam edecek. Enflasyonun düştüğü bir ortamda insanımızın satın alma gücü yükselecek. Önemli olan satın alma gücüdür. Kalıcı sosyal refahın özü budur. Bugün bir artış yaparsınız, yarın ondan daha yüksek enflasyon olur, hiçbir anlamı kalmaz. Gönül ister ki daha fazla olsun. Hep altını çiziyoruz, bu asgari ücret​. Asgari ücretli sayısıyla ilgili yanlış yorumlar yapılıyor, yüzde 50'si gibi şeyler söyleniyor. 33 milyon çalışan içinde 6,7 milyon kişi. Bunun da bir kısmı eksik kayıtlılık yani daha az prim ödemek için daha az gösterilir. Vergiden, primden kaçınmak için gösterilebiliyor. Dolayısıyla bu istatistiklere bakıp herkes bu kadar alıyor diye düşünmek doğru değil."