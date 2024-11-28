Asgari ücret için Cem Küçük rakam verdi! İşte yeni zamla birlikte oluşan yeni ücret

28 Kasım 2024 00:16 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 08:47

Milyonların beklediği asgari ücret için geri sayım başladı. Aralık ayında toplanacak olan asgari ücret tespit komisyonundan çıkacak olan karar bekleniyor. Milyonlarca emekli ve memurun beklediği asgari ücret zam oranı için Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük'ten açıklama geldi. Küçük asgari ücrete gelecek zammı açıkladı. İşte Küçük'ün verdiği o oran ve yeni asgari ücret...

Türkiye​'de milyonlarca vatandaş asgari ücrete gelecek zammı​ merakla bekliyor. Aralık ayında toplanması beklenen asgari ücret​ tespit komisyonundan çıkacak karar beklenirken tahminler de yapılmaya başlandı. TGRT Haber'deki Medya Kritik programında konuşan Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük​ ise asgari ücrete gelecek zam oranı ve yeni asgari ücret maaşını açıkladı.

Gazeteci Cem Küçük, AK Parti’nin son seçimlerde yaşadığı oy kaybını ve seçim yenilgisinin sebeplerini değerlendirirken özellikle ekonomi ve emeklilere yönelik politikaların partinin başarısızlığında etkili olduğunu belirtti.

CEM KÜÇÜK: 'ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİNİN DURUMU KÖTÜ'

Küçük, hayat pahalılığının hâlâ devam ettiğine dikkat çekerek, "AK Parti yaptığı bunca işlere rağmen seçimi kaybetti. Hayat pahalılığı devam ediyor. AK Parti ekonomi ve emekliler yüzünden seçimi kaybetti. Anadolu'nun bazı bölgelerinde seçime katılım düştü. Kabul edelim emekli ve özel sektör çalışanlarının durumu kötü. Eğer AK Parti asgari ücret ve emeklilerde iyileştirme yapılmazsa millet bunu unutmaz." dedi.

ASGARİ ÜCRETE GELECEK ZAMMI AÇIKLADI!

Merkez Bankası’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunduğu enflasyon oranına da dikkat çekerek asgari ücretle ilgili beklentisini dile getiren Küçük, "Merkez Bankası'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği enflasyon oranı yüzde 44. Bu da 24 bin 884 TL yapıyor. Ben buradan yola çıkarak asgari ücretin 24 bin - 24 bin 500 TL olacağını düşünüyorum. Ancak 25 bin olacağına emin değilim" diye konuştu.

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük'ün açıklamaları şu şekilde:

"AK Parti yaptığı bunca işlere rağmen seçimi kaybetti. Hayat pahalılığı devam ediyor. AK Parti ekonomi ve emekliler yüzünden seçimi kaybetti. Anadolu'nun bazı bölgelerinde seçime katılım düştü. Kabul edelim emekli ve özel sektör çalışanlarının durumu kötü. Eğer AK Parti asgari ücret ve emeklilerde iyileştirme yapmaza millet bunu unutmaz. Eğer bu düzelmezse iş zor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunları düşünüyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?