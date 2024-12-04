Asgari ücret için geri sayım başladı: İşçi ve işveren bir araya geliyor! İşte tahmin edilen rakamlar...

04 Aralık 2024 07:17 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 07:24

Yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç 10 Aralık Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki ilk toplantıyla başlayacak. 3 toplantı sonunda brüt ve net rakamın belirlendiği sürecin ilk aşamasında işçi ve işveren tarafı tekliflerini sunacak. İşte beklenen rakamlar...

MÜSAİD Başkanı Mahmut Asmalı ne iş yapıyor? Asgari ücret açıklaması yeniden gündeme geldi

MÜSAİD Başkanı Mahmut Asmalı ne iş yapıyor? Asgari ücret açıklaması yeniden gündeme geldi

Asgari ücretin ne kadar olacağı ocak ayı öncesinde takip edilmeye başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki ilk toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ​ temsil edecek.

MEVCUT ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

MASADA 4 İŞÇİ DE YER ALACAK

İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, işçileri TÜRK-İŞ, işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Komisyonda işçi kesimini temsil eden 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık edecek. TÜRK-İŞ heyetinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 işçi yer alacak. Aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayollarında taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven bu yıl Komisyonda asgari ücretlilerin sorun ve taleplerini dile getirecek.

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2025 Ocak ayından itibaren asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken kulisler de hareketlendi. Merkez Bankası ve Orta Vadeli Program (OVP) beklentilerine göre masadaki rakamlar değerlendiriliyor. 2024 yıl sonu enflasyon​ beklentisi yüzde 41.5 OVP'de yer aldı.

En düşük yüzde bu programda yer alırken rakamlar daha sonra yukarı çekildi.

OVP'deki yüzde 41.5 tahminine rağmen Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan son enflasyon raporunda yıl sonu beklentilerinin yüzde 44 olduğunu duyurdu.

Buna göre tahmini hesaplar şöyle:

OVP'ye göre yüzde 41.5 artması durumunda net 24.058 TL, Merkez Bankası'na göre yüzde 44 artması durumunda net 24.483 TL olacak.

Yıllık enflasyon yerine önümüzdeki yıl için tahmin edilen enflasyon ile bu yılki enflasyonun ortalamasına göre artış yapılması ihtimali de göz önünde bulunduruluyor.

Önümüzdeki yıl OVP'de yüzde 17 civarında enflasyon beklenirken bu rakamın bu yılki rakamlarla birlikte ortalaması yüzde 20-25 oranlarını ortaya çıkarıyor.

Buna göre hesaplar şöyle:

Yüzde 25 artarsa net 21.253 TL

Yüzde 30 artarsa net 22.103 TL

Yüzde 35 artarsa net 22.953 TL

ASGARİ ÜCRET KİMİ, NE KADAR ETKİLİYOR?

Asgari ücretteki artış, toplu iş sözleşmesi uygulanan iş yerlerindeki ücretler başta olmak üzere, tüm ücretleri de artırıcı bir etkiye sahip.

Asgari ücret, bu ücretle geçinen çalışanları doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da toplumun büyük bölümünü ilgilendiriyor.

Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi etkiliyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.