Asgari ücret için kritik süreç başladı! İşverenlerden umutlandıran teklif: Tüm hesaplar değişti

30 Kasım 2024 09:44 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 12:15

Asgari ücret görüşmeleri yaklaşırken, milyonların merakla beklediği zam oranı tartışılmaya devam ediyor. İşverenler, "Yıl sonu ve hedef enflasyonun ortalamasını baz alalım" önerisiyle masaya oturmaya hazırlanıyor. İş dünyasının yüzde 32,5 oranında bir zam teklifi sunacağı iddiaları, beklentileri daha da artırdı. Peki, bu oran gerçekleşirse asgari ücret ne kadar olacak? Yeni maaşlar nasıl şekillenecek? İşte detaylar...

TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı! Açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki fark açıldı

TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı! Açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki fark açıldı

Asgari ücret​ zammı için geri sayım başladı. Asgari ücret tartışmaları, Türkiye​'de milyonlarca çalışan ve işveren​ için heyecanlı bir sürece sahne oluyor. 10 Aralık'ta başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesinde işveren kanadından gelen zam​ teklifi, dikkatleri üzerine çekti. İş dünyası, 2025 yılı için yüzde 32,5 oranında bir zam önerisiyle masaya oturmayı planlıyor.

İŞVERENİN ZAM TEKLİFİ: ORTALAMA ENFLASYON HESABI

Merkez Bankası’nın 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44, 2025 yılı hedef enflasyon oranı ise yüzde 21 olarak açıklandı. İş dünyası, bu iki oranın ortalamasını alarak yüzde 32,5’lik bir zam teklifi sundu. Eğer bu teklif kabul edilirse, mevcut 17.002 TL olan asgari ücret, 22.527 TL’ye yükselecek.

BEKLENTİLER YÜKSEK: İŞÇİ​ VE İŞVEREN MASADA

Asgari ücret pazarlıklarında işçi kesimi, geçim şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgularken, işveren tarafı ekonomik dengelerin korunması gerektiğini belirtiyor. Hükümet kanadının ise enflasyon, alım gücü ve sosyal dengeyi gözeterek bir çözüm üretmesi bekleniyor.

"ENFLASYONUN ÜZERİNDE OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

ATV Haber’e konuşan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, zam oranının beklenen enflasyonun üzerinde olabileceğini düşündüğünü belirtti. Zengin, "Vatandaşların geçimini sağlayabileceği bir rakam üzerinde uzlaşılacağını tahmin ediyorum" ifadesini kullandı.

10 ARALIK KRİTİK TARİH

Asgari ücret görüşmelerinde işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya geleceği ilk toplantı için geri sayım devam ederken, toplumda artan beklenti, süreci daha da önemli hale getiriyor. 2025 yılı asgari ücretine dair nihai kararın, komisyon toplantılarının ardından yıl sonunda açıklanması bekleniyor. Gözler, taraflar arasında nasıl bir uzlaşma sağlanacağında.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından çağrılan toplantılarda, yeni asgari ücreti belirlemek için dört kez toplanacak. Oylama ile alınacak kararlar neticesinde, yeni ücret belirlenmiş olacak.

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrete ilişkin olası senaryolara göre ise ücretler şöyle;