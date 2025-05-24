Asgari ücret için kulis bilgisi! SGK Uzmanı Özgür Erdursun çok net konuştu

Temmuz ayı yaklaştıkça memur ve emeklilerin zam heyecanı giderek artıyor. Emekli maaşlarına yapılacak artışlar büyük ölçüde şekillenmişken, gözler şimdi asgari ücrete çevrildi. Asgari ücrette ara zam beklentisi yükselirken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun’un yaptığı çarpıcı değerlendirmeler dikkat çekti.

Yüksek enflasyonun etkisiyle sabit gelirlilerin alım gücü azalırken, Temmuz ayında yapılması beklenen olası maaş düzenlemeleri milyonlarca kişi tarafından büyük bir merakla bekleniyor. SÖZCÜ TV’ye bağlanan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, özellikle asgari ücret konusunda önemli kulis bilgilerini kamuoyuyla paylaştı.

“TEMMUZ AYI KRİTİK BİR DÖNEMEÇ”

Erdursun, Türkiye’de nüfusun yüzde 85’inin sabit gelirli olduğunu vurgulayarak, emekliler, memurlar ve asgari ücretlilerin Temmuz ayını umutla beklediğini belirtti. “Geçimini sabit gelirle sağlayanların oranı çok yüksek. Bu nedenle Temmuz ayı, bu kesim için kritik bir dönemeç” dedi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN ARA ZAM YORUMU

Merkez Bankası ise asgari ücrete ara zam konusundaki sorulara temkinli yaklaştı. Banka yetkilileri, "Ücretler konusunda varsayımlar, özellikle yetkili mercilerin açıklamaları çerçevesinde oluşuyor, biz karar verici değiliz" açıklamasında bulundu.

Erdursun’un değerlendirmelerine göre, Temmuz ayında emekli aylıklarıyla ilgili tablo az çok netleşmiş durumda. Ancak asgari ücrete ara zam ihtimali giderek zayıflıyor. Erdursun, “Geçen yıl da Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmamıştı. Görünen o ki, bu yıl da benzer bir tablo yaşanabilir” diyerek beklentilerin düşük tutulması gerektiğini ifade etti.