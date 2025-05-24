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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Asgari ücret için kulis bilgisi! SGK Uzmanı Özgür Erdursun çok net konuştu

Temmuz ayı yaklaştıkça memur ve emeklilerin zam heyecanı giderek artıyor. Emekli maaşlarına yapılacak artışlar büyük ölçüde şekillenmişken, gözler şimdi asgari ücrete çevrildi. Asgari ücrette ara zam beklentisi yükselirken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun’un yaptığı çarpıcı değerlendirmeler dikkat çekti.

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KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
24.05.2025
saat ikonu 16:07
|
GÜNCELLEME:
24.05.2025
saat ikonu 16:07

Yüksek enflasyonun etkisiyle sabit gelirlilerin alım gücü azalırken, Temmuz ayında yapılması beklenen olası maaş düzenlemeleri milyonlarca kişi tarafından büyük bir merakla bekleniyor. SÖZCÜ TV’ye bağlanan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, özellikle asgari ücret konusunda önemli kulis bilgilerini kamuoyuyla paylaştı.

Asgari ücret için kulis bilgisi! SGK Uzmanı Özgür Erdursun çok net konuştu

“TEMMUZ AYI KRİTİK BİR DÖNEMEÇ”

Erdursun, Türkiye’de nüfusun yüzde 85’inin sabit gelirli olduğunu vurgulayarak, emekliler, memurlar ve asgari ücretlilerin Temmuz ayını umutla beklediğini belirtti. “Geçimini sabit gelirle sağlayanların oranı çok yüksek. Bu nedenle Temmuz ayı, bu kesim için kritik bir dönemeç” dedi.

Asgari ücret için kulis bilgisi! SGK Uzmanı Özgür Erdursun çok net konuştu

ASGARİ ÜCRET İÇİN ARA ZAM YORUMU

Merkez Bankası ise asgari ücrete ara zam konusundaki sorulara temkinli yaklaştı. Banka yetkilileri, "Ücretler konusunda varsayımlar, özellikle yetkili mercilerin açıklamaları çerçevesinde oluşuyor, biz karar verici değiliz" açıklamasında bulundu.

Erdursun’un değerlendirmelerine göre, Temmuz ayında emekli aylıklarıyla ilgili tablo az çok netleşmiş durumda. Ancak asgari ücrete ara zam ihtimali giderek zayıflıyor. Erdursun, “Geçen yıl da Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmamıştı. Görünen o ki, bu yıl da benzer bir tablo yaşanabilir” diyerek beklentilerin düşük tutulması gerektiğini ifade etti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Şu an asgari ücret ne kadar?
Asgari ücret tutarı 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt 26.005,50 TL, aylık net 22.104,67 TL olarak belirlenmiştir.
ETİKETLER
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#Sosyoekonomi
#Ekonomi
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