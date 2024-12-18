Asgari ücret için net rakam verdi! Mevlüt Tezel '25 bin TL hayırlı olsun' diyerek duyurdu: Tarihte hiç bu seviyeye çıkmamıştı

18 Aralık 2024 15:06 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 15:50

Asgari ücret için geri sayım başladı ve milyonlarca vatandaş 2025 yılı maaş zammını merakla bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklaması sonrası, önceki tahminler değişerek asgari ücrette yüzde 30 yerine yüzde 45'e kadar zam beklentileri öne çıkmaya başladı. Gazeteci Mevlüt Tezel, yeni asgari ücret zammına dair iddialı bir tahmin ve yorumda bulunarak dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca Tezel, her fırsatta asgari ücretlinin enflasyona ezilmemesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da devreye gireceğini ve rakamı artıracağını söyledi.

Asgari ücret​ zammı​ için geri sayım başladı. 2025​ yılına sayılı günler kala, asgari ücret​ zammı​ hakkındaki tahminler merakla takip ediliyor. Milyonların gözü kulağı yeni asgari ücret zammına çevrildi. Gazeteci Mevlüt Tezel, yeni asgari ücret zammına dair iddialı bir tahminde bulunarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Tezel, Sabah gazetesindeki "25 bin TL hayırlı uğurlu olsun" başlığıyla yayımladığı yazısında, 2025 yılı için asgari ücretin 25 bin TL’ye ulaşabileceği ihtimalini dile getiren Tezel, "Bu rakam iyimser bir beklenti" diyerek, ekonomik koşullar ve beklentiler ışığında bir değerlendirme yaptı.

GAZETECİ MEVLÜT TEZEL ASGARİ ÜCRET İÇİN NET RAKAM VERDİ

Tezel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Birçok alanda enflasyonda hissedilebilir yavaşlama başladı. Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek" açıklamasına atıfta bulunarak, yıl sonu enflasyon oranlarını analiz etti.

Tezel yazısında, "Aralık enflasyonu yüzde 2 çıkarsa, yıl sonu enflasyonu yüzde 45.70, yüzde 2.5 olursa yüzde 46.40 ve yüzde 3 çıkarsa yüzde 47.20 olacak" diyen Tezel "Asgari ücretlinin 2024 yılını tek zamla geçirdiğini de unutmayalım" dedi. Şimşek'in açıklamalarını baz alarak, yapılacak en düşük zammın yüzde 45 olması gerektiğini vurgulayan Tezel, bu oranın net asgari ücreti 24 bin 653 TL seviyelerine çıkaracağını öne sürdü.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASGARİ ÜCRETİ 25 BİN TL YAPACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son toplantıda bu rakamı 25 bin TL’ye çıkaracağı ihtimalini de değerlendiren Tezel, "25 bin TL, 700 dolar demek. Tarihte hiçbir zaman asgari ücret bu seviyeye ulaşmamıştı" ifadelerini kullandı.

Tezel ayrıca, asgari ücretin enflasyonun altında tutulmasını isteyen iki farklı gruba dikkat çekti: İşverenler ve "asgari ücret artarsa enflasyon da artar" diyen ekonomistler. Ancak Tezel, halkın gerçek enflasyonla TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranları arasında ciddi bir fark olduğunu da hatırlattı.