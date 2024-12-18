En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı ve seyyanen zam ihtimali: Özgür Erdursun net rakam verdi!

18 Aralık 2024 11:38 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 15:50

Milyonlarca emekli, Ocak ayında yapılacak maaş zammını heyecanla bekliyor. 2025 yılı için en düşük emekli maaşı merak konusu olurken, 12 bin 500 TL olarak ödenen mevcut tutarın yeni yılda artması bekleniyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli maaşına ilişkin son değerlendirmelerini yaparak tahminlerini açıkladı. Erdursun konuşmasında "Bunlar kesin rakamlar" ifadelerini kullandı.

En düşük emekli maaşı ne kadar olmalı? Emeklilerin beklentisi ortaya çıktı! Bu rakamın altını kabul etmiyorlar

En düşük emekli maaşı ne kadar olmalı? Emeklilerin beklentisi ortaya çıktı! Bu rakamın altını kabul etmiyorlar

Kasım ayında enflasyon​ oranı yüzde 2,24 olarak açıklandı. Bu oranla birlikte SGK​ ve Bağ-Kur​ emeklilerinin Temmuz 2024'ten itibaren hak ettikleri kümülatif maaş artışı yüzde 14,57 seviyesine ulaştı. Ancak bu artış oranı, Ocak 2025'te maaşlara yansıyacağı için Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla netlik kazanacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN TAHMİNLER

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayın programında en düşük emekli maaşıyla ilgili tahminlerini paylaştı. Erdursun, şu ifadeleri kullandı:

"Ben ilk günden bu yana söylüyorum. Yeni yılda en düşük emekli aylığını 15 bin TL yapacaklarını düşünüyorum. Mevcut durumda 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı, 15 bin TL’ye çıkarılabilir. Şu anda Türkiye'de 4 buçuk milyon kişi en düşük emekli maaşını alıyor, bu yasal düzenleme sonrasında da 6-7 milyona çıkar."

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKLARI

Ocak 2025’te açıklanacak enflasyon oranıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17 civarında bir artış bekleniyor. Memur ve memur emeklileri içinse toplu iş sözleşmesi farkı dahil edilerek yüzde 12’lik bir artış hesaplanacak. Erdursun, bu farkların iki kesimde birleştirilebileceğini belirterek, "Sonuçta yüzde 17’de uzlaşma sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ

Erdursun, açıklamalarında ayrıca refah payı ve seyyanen zam ihtimallerine de değindi, "Bunlar kesin rakamlar. Ancak refah payı ve seyyanen zam beklentisi de oldukça yüksek. Hükümetin büyük ihtimalle yüzde 17’lik artışa ek olarak 8 puanlık bir refah payı ekleyeceğini düşünüyorum. Böylece toplam artış yüzde 25 seviyesine çıkabilir. Bu durumda en düşük emekli maaşı 15 bin TL’ye yükselir. Örneğin, 14 bin TL maaş alan bir emeklinin maaşı 17 bin 500 TL’ye çıkabilir." şeklinde konuştu.

Erdursun, ayrıca seyyanen zam ihtimalinin düşük olduğunu ve eğer yapılacaksa bunun tüm emekliler için geçerli olması gerektiğini vurguladı. Ocak 2025’te yapılacak maaş düzenlemeleri ve açıklanacak yeni enflasyon verileriyle birlikte emekli maaşlarına önemli bir artış yapılması bekleniyor. Hükümetin bu konuda nasıl bir yol izleyeceği ve emeklilerin refahını artıracak ek düzenlemelerin yapılıp yapılmayacağı, ilerleyen günlerde netleşecek.