Emekli maaşı için 'çifte refah payı’ formülü: Ek ödeme ile en düşük emekli maaşı o rakama yükselecek

11 Aralık 2024 09:41 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 10:04

Ocak 2025'te 16 milyon emeklinin gelirini artıracak yeni düzenlemeyle emekli maaşlarına yönelik önemli adımlar atılıyor. 5 aylık enflasyon verileri açıklanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en güçlü maaş hesaplama formülü netleşmeye başladı. Şimdi gözler, Aralık ayı enflasyon oranına çevrildi. Peki, taban maaş artışı ve emeklilere refah payı düzenlemesinin detayları neler? İşte tüm merak edilenler...

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Yeni yılın ilk ayında emeklilere yapılacak maaş artışları için geri sayım başladı. SSK​, Bağ-Kur​ ve memur​ emeklilerinin maaşları, enflasyon oranlarına göre yeniden düzenlenecek. Temmuz ayında 12.500 TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşına da Ocak ayında yeni bir düzenleme yapılacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ZAM ORANI

Takvim'de yer alan habere göre, 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına doğrudan yansıtılacak. Şu ana kadar açıklanan Temmuz-Kasım dönemi enflasyon rakamlarına göre:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için: Yüzde 14.57 zam oranı kesinleşmiş görünüyor.

Memur emeklileri için: Yüzde 4.15 enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 10.40 zam oranı oluştu.

Henüz Aralık ayı enflasyon rakamları açıklanmadı. Bu veriyle birlikte zam oranı kesinleşecek.

6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ

Aralık ayı enflasyonunun da eklenmesiyle 6 aylık enflasyonun yüzde 17 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammının yüzde 16-17 olması beklenirken, memur emeklilerinin maaş zammı ise yüzde 12-13 seviyelerine ulaşabilir. Kesin zam oranları, 3 Ocak 2024'te açıklanacak ve aynı ay içerisinde maaşlara yansıtılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN DÜZENLEME

Ocak ayında, en düşük emekli maaşına yönelik de bir artış yapılması gündemde. Şu an 12.500 TL olan taban maaş, 14.000-15.000 TL seviyelerine çıkarılabilir. Eğer bu artış gerçekleşirse, kök aylığı bu tutarın altında kalan emeklilerin maaşı, yeni belirlenen taban maaş seviyesine tamamlanacak.

EMEKLİYE REFAH PAYI MASADA KONUŞULUYOR

Emekliler için gündemdeki bir diğer seçenek ise refah payı artışı olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda iki farklı formül masada yer alıyor:

Memur emeklilerine refah payı verilmesi: Böylece zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin seviyesine çıkarılabilir. Tüm emeklilere refah payı verilmesi: Bu durumda tüm emekliler için zam oranı yüzde 20’ye yükseltilebilir.

SON KARAR MECLİS'TE

3 Ocak’ta açıklanacak zam oranlarının ardından, refah payı ve taban maaş artışına ilişkin kararlar netleşecek. Eğer bu formüllerden biri ya da birkaçı uygulanırsa, düzenleme hızla Meclis’e taşınarak onaylanacak. Ocak ayında yapılacak düzenlemelerle birlikte milyonlarca emeklinin gelirinde önemli bir artış yaşanması bekleniyor.