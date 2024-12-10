Erken emekli olmak isteyenler dikkat! SGK’ya borçlanmalara 'asgari ücret' ayarı: Ucuza emekli olma şansını kaçırmayın

10 Aralık 2024 14:34 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 14:53

Asgari ücret zammı, doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanmalarında maliyeti artıracak. Uzmanlar, yeni yıl gelmeden bu borçlanmaları yaparak on binlerce liralık farktan kaçınmanın mümkün olduğunu belirtiyor. Özellikle askerlik borçlanmasında maliyetin 34 bin lira, 3 çocuk için doğum borçlanmasında 600 bin lira, yurt dışı borçlanmasında ise yaklaşık 1 milyon liraya ulaşabileceği ifade ediliyor. SGK Uzmanı Murat Bal, "Asgari ücret artışı gelmeden bu ay borçlanmalarınızı tamamlayın” diyerek vatandaşları uyardı.

Yeni yıla sayılı günler kala asgari ücret​ belirleme maratonu da başladı. Bu süreç yalnızca çalışanların maaşlarını değil, emeklilik​ planlaması yapan milyonlarca vatandaşın hesaplarını da etkileyecek. Özellikle doğum ve askerlik borçlanması​ gibi, emeklilik prim gün sayısını artırma yöntemlerinde maliyetler asgari ücrete bağlı olarak yükseliyor. Yıl sonuna kadar borçlanma yapmayanlar, 2025'te çok daha yüksek prim ödemek zorunda kalabilir.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMA MALİYETLERİ ARTACAK

Şu an bir günlük askerlik ve doğum borçlanması​ için ödenen prim tutarı 213,36 TL, bir günlük yurt dışı borçlanması ise 300,4 TL. Ancak asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda bu rakamlar sırasıyla 277,37 TL ve 390,50 TL olacak.

ÖRNEK HESAPLAMALAR:

Askerlik Borçlanması (18 ay - 540 gün): 2024 yılında toplam 115.214 TL, 2025'te 149.779 TL. Aradaki fark ise 34.565 TL oluyor.

Doğum Borçlanması (3 çocuk - 6 yıl): 2024 yılında toplam 460.857 TL, 2025'te 599.116 TL. Fark: 138.259 TL

Yurt Dışı Borçlanması (5 yıl): 2024 yılında toplam 1.497.798 TL, 2025'te 1.947.137 TL. Aradaki fark ise 449.339 TL olarak karşımıza çıkıyor.

BORÇLANMA YAPMAK İÇİN SON FIRSATLAR

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, yeni yıla kadar borçlanma yapmanın maliyet​ avantajına dikkat çekti. Bal yaptığı açıklamada, "Asgari ücret artışıyla birlikte borçlanma maliyetleri de yükseliyor. Bu yüzden, planlanan borçlanmaların bir an önce tamamlanması önemli" ifadelerini kullandı. Ayrıca askerlik ve doğum borçlanmasının emeklilik yaşını ve prim gün sayısını etkilediğini belirtti. Örneğin, askerlik borçlanması "İşe giriş tarihinden sonra yapılan askerlik süresini kapsayarak prim gün sayısını artırabilir. İşe giriş tarihinden önce yapılmış askerlik, sigorta başlangıç tarihini geri çekebilir." Doğum Borçlanmasında ise "Kadınlar sigortalı olduktan sonra yaptıkları doğumlar için borçlanma yapabilir. Her çocuk için 2 yıl olmak üzere toplamda 3 çocuk için 6 yıl borçlanma imkanı tanınıyor" dedi.

Bal, özellikle staj ve çıraklık döneminde sigorta girişi yapılan kadınların doğum borçlanmasıyla sigorta başlangıç tarihlerini daha avantajlı hale getirebileceklerini de vurguladı.