Asgari ücret için SGK uzmanı İsa Karakaş’tan bomba 'pazartesi' kulisi! Tarafların beklentileri farklı: Zamana ihtiyaç var

14 Aralık 2024 16:34 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 16:34

Asgari ücret zammı Ocak ayında yüzde 49,11 artışla net 17.002 TL, brüt 20.002 TL olarak belirlenmişti. Geçtiğimiz gün Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde ilk toplantısını gerçekleştirdi, şimdi ise gözler şimdi ikinci toplantıya çevrildi. "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu gündemdeki yerini korurken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "çalışanı enflasyona ezdirmeme" prensibi doğrultusunda yeni rakamı belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş, tarafların talepleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulunarak sürece dair kritik detaylar paylaştı. İşte asgari ücretle ilgili son gelişmeler…

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Türkiye​'de yaklaşık 7 milyon kişinin geçimini sağladığı asgari ücretin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde toplanan Asgari Ücret​ Tespit Komisyonu, geçtiğimiz günlerde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Şimdi ise dikkatler, 16 Aralık Pazartesi günü yapılacak ikinci toplantıya çevrildi.

İLK TOPLANTIDA RAKAM KONUŞULMADI

Komisyonun işçi temsilcisi TÜRK-İş​'in Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ilk görüşmenin ardından yaptığı açıklamada herhangi bir rakamın gündeme gelmediğini belirtti. Ağar, "İkinci toplantıda da bir rakam telaffuz etmeyeceğiz. Önce işverenin teklifini görmek istiyoruz" diyerek işçi tarafının tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

HÜKÜMETTEN ENFLASYON VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi yönetimi, asgari ücretlinin enflasyona ezdirilmeyeceğini sıkça dile getiriyor. Ancak TÜRK-İş temsilcileri, resmi enflasyon oranı üzerinden yapılacak tartışmaları "anlamsız" bulduklarını ifade ediyor.

ZAM ORANI İÇİN KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAMLAR

Henüz resmi bir zam oranı açıklanmasa da kulislerde işveren tarafının, ortalama enflasyon oranını baz alarak masaya oturacağı belirtiliyor. Bu doğrultuda yüzde 32,5 oranında bir artış teklifinin gündeme gelmesi bekleniyor. TÜRK-İş ise ne gerçekleşen ne de hedeflenen enflasyonu kabul ettiklerini dile getiriyor. İşçi tarafı, önce diğer tarafların tekliflerini görmeden bir rakam açıklamayacaklarını vurguluyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolar şöyle;

Yüzde 32,5: 22 bin 527 lira

Yüzde 35: 22 bin 952 lira

Yüzde 36: 23 bin 122 lira

Yüzde 37: 23 bin 292 lira

Yüzde 38: 23 bin 462 lira

Yüzde 39: 23 bin 632 lira

Yüzde 40: 23 bin 802 lira

Yüzde 41: 23 bin 973 lira

Yüzde 42: 24 bin 143 lira

Yüzde 43: 23 bin 313 lira

Yüzde 44: 24 bin 483 lira

Yüzde 45: 24 bin 653 lira

Yüzde 46: 24 bin 823 lira

Yüzde 47: 24 bin 993 lira

Yüzde 48: 25 bin 163 lira

Yüzde 49: 25 bin 333 lira

Yüzde 50: 25 bin 503 lira

"İKİNCİ TOPLANTIDA KARAR ÇIKMAZ"

SGK Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber’de yaptığı değerlendirmede, Pazartesi günü gerçekleşecek toplantıya dair önemli bir öngörüde bulundu. Karakaş, "İşçi, işveren ve hükümetin beklentileri oldukça farklı. Bu şartlar altında ikinci toplantıda bir sonuca varılması mümkün görünmüyor. Karar için biraz daha zamana ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü yapılacak toplantıda işçi, işveren ve hükümet temsilcileri arasında nasıl bir yol izleneceği ve hangi tekliflerin sunulacağı büyük bir merakla bekleniyor.