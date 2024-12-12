Asgari ücret için uzman isimden bomba kulis! İlk rakamlar 16 Aralık'ta masada: Cumhurbaşkanı devreye girerse o oran uzak değil

12 Aralık 2024 09:36 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 11:23

Milyonların merakla beklediği asgari ücret için maraton geçtiğimiz günlerde başladı. Yeni yıla az bir zaman kala taraflar, asgari ücreti belirlemek için bir araya geldi. Tespit Komisyonu, 16 Aralık'taki ikinci toplantıda yeni rakamları masaya yatırmaya hazırlanıyor. Taraflar, dengeyi sağlama arayışıyla bir araya gelirken, kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı. Uzmanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müdahalesiyle beklenen asgari ücret zammının yüzde 40-45 oranında olabileceğini belirtiyor.

Asgari ücret zammı için AK Parti'den son kulis bilgisi! Erdoğan ve Mehmet Şimşek'i bu rakama ikna etmeye çalışıyorlar

Asgari ücret zammı için AK Parti'den son kulis bilgisi! Erdoğan ve Mehmet Şimşek'i bu rakama ikna etmeye çalışıyorlar

Asgari ücret görüşmeleri, işçi ve işveren taraflarının katılımıyla gerçekleştirilen ilk toplantıyla başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, asgari ücretin belirlenmesinde işçi ve işveren dengesinin korunmasının önemine vurgu yaptı. Benzer bir mesaj da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Meyvelerini toplamaya başladığımız ekonomi programını bozmayacak şekilde, sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İLK TOPLANTIDA RAKAM KONUŞULMADI

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da ilk toplantıda herhangi bir rakam ya da oran açıklanmadı. Ancak kulislerde, pazarlıkların hedef enflasyon​ ile gerçekleşecek enflasyonun ortalaması olan yüzde 32-33 seviyelerinden başlayacağı yönünde tahminler yapılıyor. AK Parti kanadından gelen bilgilere göre, yeni asgari ücretin 24-25 bin TL seviyelerinde olabileceği belirtiliyor.

İLK RAKAM 16 ARALIK'TA AÇIKLANACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu yıl üç toplantı sonunda yeni ücreti belirlemesi bekleniyor. Nihai kararın 25 Aralık’a kadar açıklanması planlanırken, ikinci toplantıda (16 Aralık) ilk rakamların masaya gelmesi öngörülüyor. Bu toplantıda, gelenek olduğu üzere işçi temsilcisi TİSK ilk teklifi sunacak.

ÇALIŞAN MAAŞLARI ARASINDAKİ DENGESİZLİK

Çalışma Ekonomisti Doç. Dr. Işıl Kurnaz Baltacı, sürece dair AHaber'de yaptığı değerlendirmesinde, işverenlerin rekabet gücünü korurken çalışanların refahını artırmaya çalıştıklarını belirtti. Baltacı, asgari ücretteki artışların iş gücü piyasasındaki diğer ücretleri de etkilediğini ancak bu etkinin orantısız olduğuna dikkat çekti. Daha adil bir ücret politikası için dengenin sağlanması gerektiğini vurguladı.

YÜZDE 40-45 ARASINDA BİR ZAM BEKLENİYOR

Baltacı, Bakan Işıkhan’ın yenilikçi bir konuşma yaptığını belirterek, alım gücünün artırılması için yüzde 40-45 seviyelerinde bir zammın gerekli olduğunu ifade etti. Baltacı, "OVP’de bu yılın enflasyon beklentisi yüzde 44 seviyelerinde revize edildi ancak son iki aylık veriler, enflasyonun biraz daha yüksek seyredeceğini gösteriyor. Bu nedenle yüzde 45 düzeyinde bir artış beklemek gerçekçi" şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMININ ENFLASYONA ETKİSİ

Zam döneminde hükümeti en çok endişelendiren konulardan biri, enflasyon üzerindeki olumsuz etkiler. Ancak uzmanlara göre, ekonomik büyümenin yavaşladığı dönemlerde asgari ücret artışının enflasyon üzerindeki etkisi daha sınırlı kalabilir.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolar şöyle;