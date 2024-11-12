Asgari ücret için yeni senaryo! Enflasyon tahmini tüm hesapları değiştirdi: İşte uzman isimden yeni rakam

12 Kasım 2024 10:18 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 10:49

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaş 2025 asgari ücret ne kadar olacak diye merakla bekliyor. Yıl sonu enflasyon oranının yükselmesiyle hesaplar değişti, yeni asgari ücret için yazılan senaryolar sıfırlandı. Yüzde 25'ten yüzde 50'ye kadar zam tahminleri yapılırken birçok uzman tek bir oran üzerinde birleşmeye başladı. SGK Uzmanı Murat Bal asgari ücret artışı için kritik açıklamalarda bulundu. Peki yeni senaryoya göre 17.002 TL olan asgari ücret, Ocak zammı ile ne kadar olacak? Neler dikkate alınacak? İşte detaylar...

Asgari ücret ile ilgili ürküten sözler: "Kesin gibi gözüküyor!"

Asgari ücret ile ilgili ürküten sözler: "Kesin gibi gözüküyor!"

Merkez Bankası’nın son güncellemesiyle asgari ücret zammı beklentileri yeniden şekillendi. SGK uzmanı Murat Bal, TV100 kanalında yaptığı açıklamada, "Ocak ayından bugüne enflasyon, asgari ücretin üzerinde baskı oluşturdu" diyerek yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 45 civarında olacağını belirtti. Bal, asgari ücrette yüzde 45 civarında bir artış beklediğini ifade ederek, "Geçen yıl enflasyonun üzerinde bir zam yapılmıştı; bu yıl da benzer bir artışın gerçekleşeceğini düşünüyorum" dedi. Bal'ın tahminine göre asgari ücrete yüzde 45 gibi bir artış gerçekleşirse asgari ücret 24 bin 652 TL olacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NASIL BELİRLENECEK?

Yıl sonu yaklaştıkça milyonlarca çalışan ve emeklinin maaş artış beklentisi artarken, asgari ücretin belirlenmesi süreci Aralık ayında başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayının başında toplanarak 2025 yılı için uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere enflasyon verilerini değerlendirecek. Komisyonda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin eşit sayıda bulunmasıyla bu veriler üzerinden yapılacak pazarlıklar sonucunda yeni ücret belirlenlenmiş olacak.

Geçmiş yıllarda asgari ücret artışında enflasyonun belirleyici bir etken olduğu görülmüştü. Son 15 yılda zamların genellikle gerçekleşen enflasyonun 5-10 puan üzerinde yapıldığı biliniyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, asgari ücrete yüzde 25 oranında bir zammın enflasyonla uyumlu olacağını söylemişti. Ancak Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücret artışı konusunda yetkinin Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda olduğunu vurguladı.

ASGARİ ÜCRET 2024 YILI İÇİN YILLIK BELİRLENDİ

Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 41.5 olarak öngörülmüştü ve bu durumda asgari ücretin 24.057 TL olması bekleniyor. Ancak Merkez Bankası’nın son enflasyon tahminlerinde yıl sonu oranının yüzde 44 civarında olacağı açıklandı ve bu oranın asgari ücrette artışa yansıtılması bekleniyor. Bugüne kadar yapılan zamlar gibi yıllık enflasyon dikkate alınarak bir zam oranı belirlenirse ilave puan eklenmeden hesaplamalar da şöyle olacak:

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

Brüt ücret: 20.002 TL

Net ücret: 17.002 TL

İşverene maliyet: 23.503 TL

ASGARİ ÜCRET HESABI 1

OVP TAHMİNİ: YÜZDE 41.5 ARTARSA

Brüt ücret: 28.303 TL

Net ücret: 24.058 TL

İşverene maliyet: 33.257 TL



ASGARİ ÜCRET HESABI 2

TCMB ALT SINIRI: YÜZDE 42 ARTARSA

Brüt ücret: 28.403 TL

Net ücret: 24.143 TL

İşverene maliyet: 33.374 TL



ASGARİ ÜCRET HESABI 3

TCMB TAHMİNİ: YÜZDE 44 ARTARSA

Brüt ücret: 28.803 TL

Net ücret: 24.483 TL

İşverene maliyet: 3.844 TL



ASGARİ ÜCRET HESABI 4

TCMB ÜST SINIRI: YÜZDE 46 ARTARSA

Brüt ücret: 29.203 TL

Net ücret: 24.823 TL

İşverene maliyet: 34.314 TL