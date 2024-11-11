Günlük yemek ücreti için çağrı! Asgari ücret ile artacak

11 Kasım 2024 15:53 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 16:20

Asgari ücret zammına geri sayım başladı.Yeni yıl ile milyonlarca çalışanın günlük yemek ücretinde de artış yaşanacak. Yemek fiyatlarının enflasyon hedefleri doğrultusunda olması gerektiğini belirten TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, işçilerin düzenli gelir payının artması için çağrı yaptı. Ayrıca Bingöl, açıklamasında çalışanların alması gereken yemek ücreti için de rakam verdi.

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2025 yılında günlük yemek ücreti istisnasının yeniden değerleme oranına göre yüzde 44 artışla 240 TL'ye çıkarılması beklenirken, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, yemek bedeli istisna tutarının 300 TL'ye yükseltilmesi ve bu bedellerin sadece yeme-içme sektöründe kullanılması gerektiğini savundu.

YEMEK ÜCRETİNDE ENFLASYON VURGUSU

Ramazan Bingöl, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin enflasyon hedefleri doğrultusunda yemek fiyatlarında dengelenmenin sağlanabilmesi için sektörde öngörülebilirlik ve düzenli gelirlerin önemine dikkat çekti. Bingöl, günlük yemek bedeli istisna tutarının artırılmasının, çalışanların refahına katkı sağlarken, yeme-içme sektöründe canlılık oluşturacağını ifade etti. Ancak, çalışanlara verilen nakit yemek yardımlarının başka alanlara yönlendirilmesinin sektörü olumsuz etkilediğini ve bu durumun yeme-içme sektörü dışında harcama yapıldığını belirtti.

"YEMEK BEDELİ EN AZ 300 TL OLMALI"

Ayrıca Bingöl, nakit yemek yardımları sebebiyle birçok işletmenin düzenli müşteri kaybı yaşadığını ve artan maliyetler nedeniyle fiyatlarını sık sık artırmak zorunda kaldığını söyledi. Bu durumun, sektörde fiyat dengesizlikleri ve kayıt dışılığı artırdığına dikkat çeken Bingöl, yeme-içme sektörünün emek yoğun bir alan olduğunu vurguladı. Her yeni 20 düzenli müşterinin bir yeni çalışanın istihdamını sağladığını belirten Bingöl, sektörün gençler için önemli bir iş kapısı olduğuna da işaret etti.

TÜRES Genel Başkanı, ekonomik koşullar dikkate alınarak 2025 yılında yemek bedeli istisnasının günlük en az 300 TL’ye çıkarılması gerektiğini ve çalışanlara nakit olarak verilen yemek yardımlarının yasal düzenlemelerle sektör içerisine kazandırılmasını önerdi. Bu şekilde elde edilecek ek siparişlerle, yeme-içme sektöründe 10 binlerce gence istihdam sağlanabileceğini ifade etti.