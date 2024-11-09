Vergi uzmanı hesapladı! 2025'te günlük yemek ücreti ne kadar olacak?

09 Kasım 2024 09:15 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 09:43

Asgari ücret zammına geri sayım başladı.Yeni yıl ile milyonlarca çalışanın günlük yemek ücretinde de artış yaşanacak. Günlük yemek ücretinin 2025 yılında yüzde 44 artış ile 240 TL olması beklenirken vergi uzmanı Ozan Bingöl'den konu hakkında çarpıcı açıklama geldi. 4 yıldır işçinin hakkı olan yemek ücretlerinin eksik uygulandığını belirten Bingöl, yemek parasının kesinti olmasa 359 TL olması gerektiğini dile getirdi.

Günlük yemek ücreti istisnasının 2025 yılında yeniden değerleme oranına göre yüzde 44 artışla 240 TL’ye çıkması bekleniyor. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, bu artışın aslında çalışanların yemek bedelinin yıllar içinde sessizce düşürüldüğünü gösterdiğini belirtti.

OZAN BİNGÖL GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİNİ HESAPLADI

Bingöl, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında, 2008 yılında 9 TL olan yemek istisnasının, 2024’te 170 TL’ye yükseldiğine dikkat çekti. Ayrıca Ozan Bingöl, gerçek değerleme oranları uygulansaydı 2025 yılında 359,42 TL olması gerektiğini, ancak mevcut düzenlemeyle 240 TL’de kalacağını ifade etti.

Bingöl, yemek istisnasının çalışanların satın alma gücünü korumak adına asgari ücrete endekslenmesi gerektiğini savunuyor. Bu öneriyle, işverenin iş yerinde yemek sağlamadığı durumlarda, vergi muafiyeti kapsamında çalışanlara sağlanan yemek bedelinin günlük brüt asgari ücretin en az yarısı oranında belirlenmesi gerektiğini vurguluyor.

"GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİ ASGARİ ÜCRETE ENDEKSLENSİN"

Ozan Bingöl söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılı yemek istisnası 170 TL idi. Yüzde 43,93 olan yeniden değerleme oranı ile önümüzdeki yıl bu tutar 240 TL olacaktır. Şayet bu oran 2000 yılından bu yana kuruşu kuruşuna uygulansaydı önümüzdeki yıl bu tutarın 359,42 TL olması gerekirdi. Yıllar içerisinde işçinin, emekçinin, bordrolunun günlük yemek bedeli de gelir vergisi dilimlerinde olduğu gibi gizli gizli kırpılmış, lokması dilim dilim elinden alınmıştır. Önerimiz ise günlük yemek bedeli istisnasının kalıcı ve adil bir çözüme ulaşması açısından asgari ücrete endekslenmesi ve günlük asgari ücretin brüt tutarının en az yarısı kadar uygulanmasıdır."