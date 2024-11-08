Enflasyon tahmini yükseldi! Memur ve emekli maaşlarında zam oranı değişti: İşte yeni hesaplar

08 Kasım 2024 15:47 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 16:25

Merkez Bankası’nın yılın son enflasyon raporunda artış eğilimindeki enflasyon tahmini dikkatleri çekti. Emekliler ve memurlar, Ocak ayında maaşlarına yansıyacak olan zam oranını merakla bekliyor. İlk dört ayda yüzde 12,06 olarak gerçekleşen enflasyon oranı, emekliler için aynı düzeyde bir artışı şimdiden garanti ediyor. Peki, enflasyondaki yükseliş eğilimi devam ederse bu zam oranları nasıl şekillenecek ve maaşlara etkisi nasıl olacak? İşte emekli ve memur maaşları için yeni tahminler…

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-IV Bilgilendirme Toplantısı'nda yıl sonu enflasyon oranına dair güncel bilgileri paylaştı. Karahan, 2024 yılı enflasyon tahminini yüzde 38'den yüzde 44'e çıkardıklarını açıkladı. Bu güncelleme, emekli ve memur maaş zammına dair yeni bir tablo ortaya koydu.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI

TÜİK’in Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte, yılın son dört aylık enflasyon oranı yüzde 12,06 olarak belirlendi. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına aynı oranda bir zam yapılmasını garantilemiş oldu. Memurlar için ise yüzde 7,98 oranında bir enflasyon farkı oluşurken, toplu sözleşme zammıyla birlikte maaş zammı oranı belirlenmiş oldu.

6 AYLIK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranı yüzde 44 seviyesinde gerçekleşirse, bu dönemdeki toplam enflasyon oranı yüzde 15,45 olacak. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında yüzde 15,45 oranında bir enflasyon zammı alacaklar. Ancak, alt sınır tahmini olan yüzde 42’nin gerçekleşmesi halinde bu zam oranı yüzde 13,84 olacakken, üst sınır olan yüzde 46’nın gerçekleşmesi durumunda zam oranı yüzde 17,05 seviyesine çıkacak.

MEMUR MAAŞ ZAMMI DETAYLARI

Memur maaşlarına yansıyacak zam oranı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirlendi. Buna göre, memurlar yüzde 4,95 enflasyon farkı ve yüzde 6 toplu sözleşme zammı alacaklar. İki oranın birleşmesiyle memurların maaşlarına uygulanacak toplam zam oranı yüzde 11,25 olarak hesaplanıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ

Temmuz ayında Hazine desteğiyle en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak belirlenmişti. Yeni zam oranının netleşmesiyle, en düşük emekli maaşı için de bir düzenlemenin gündeme gelmesi bekleniyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ ZAM TABLOSU (MEVCUT - 4 AYLIK ZAMLI - 6 AYLIK TAHMİN)

Bağ-Kur (Esnaf) - 12.695 - 14.226 – 14.656 TL

Bağ-Kur (Tarım) - 10.089 - 11.306 – 11. 647 TL

SSK (2000 öncesi) - 14.178 - 15.888 – 16.368 TL

SSK (2000 sonrası) - 8.789 - 9.849 – 10.146 TL

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ (MEVCUT - 4 AYLIK - 6 AYLIK TAHMİN)

En düşük memur emekli maaşı - 17.586 TL - 18.991 TL - 18.991 TL

En düşük memur maaşı - 39.205 TL - 42.337 TL - 42.337 TL

Bekar memur maaş - 36.236 - 39.131 TL - 39.131 TL

MEMUR MAAŞLARI TABLOSU (MEVCUT - 6 AYLIK TAHMİN)

Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4 - 57.762 TL’den 64.260,23 TL’ye

Memur (Üni. Mezunu) 9/1 - 40.824 TL’den 45.416,70 TL’ye

Uzman Öğretmen 1/4 - 52.575 TL’den 58.489,69 TL’ye

Öğretmen 1/4 - 47.441 TL’den 52.778,11 TL’ye

Başkomiser 1/3 - 58.074 TL’den 64.607,33 TL’ye

Polis Memuru 8/1 - 52.552 TL’den 58.464,10 TL’ye

Uzman Doktor 1/4 - 66.174 TL’den 73.618,57 TL’ye

Hemşire (Üni. Mezunu) 5/1 - 47.060 TL’den 52.354,25 TL’ye

Mühendis 1/4 - 58.957 TL’den 65.589,66 TL’ye

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 - 41.890 TL’den 46.602,62 TL’ye

Profesör 1/4 - 85.671 TL’den 95.308,99 TL’ye

Araştırma Görevlisi 7/1 - 56.537 TL’den 62.897,41 TL’ye

Vaiz 1/4 - 49.161 TL’den 54.691,61 TL’ye

Avukat 1/4 - 56.179 TL’den 62.499,14 TL’ye yükselecek.

MEMUR EMEKLİ MAAŞ TABLOSU (MEVCUT - 6 AYLIK TAHMİN)

Müsteşar 1/1 - 63.946 TL’den 71.133,28 TL’ye

Genel Müdür 1/1 - 56.598 TL’den 62.948,23 TL’ye

Şube Müdürü (Lisans) 1/4 - 22.210 TL’den 24.710,13 TL’ye

Memur (Lisans) 4/1 - 17.388 TL’den 19.346,19 TL’ye

Öğretmen 1/4 - 26.338 TL’den 29.302,13 TL’ye

Kaymakam 1. Sınıf 1/4 - 37.289 TL’den 41.474,01 TL’ye

Başkomiser 1/4 - 26.338 TL’den 29.302,13 TL’ye

Polis Memuru 1/4 - 26.338 TL’den 29.302,13 TL’ye

Hemşire (Lisans) 1/4 - 26.338 TL’den 29.302,13 TL’ye

Mühendis 1/4 - 26.372 TL’den 29.340,35 TL’ye

Teknisyen (Lise) 1/4 - 18.934 TL’den 21.063,76 TL’ye

Pratisyen Hekim 1/4 - 38.926 TL’den 43.318,29 TL’ye

Profesör 1/4 - 46.122 TL’den 51.308,74 TL’ye

Avukat 1/4 - 26.568 TL’den 29.561,46 TL’ye yükselecek.