Asgari ücret ile birlikte birçok kalem de değişiyor! İşte güncellenecek rakamlar

23 Aralık 2024 18:18 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 18:26

Milyonlarca asgari ücretlinin gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak rakama çevrildi. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret için çıkacak karar beklenirken birçok kalemde de değişiklikler olacak. Asgari ücret ile birlikte ödeme, borçlanma ve ödeneklerde de farklı tarifeler geçerli olacak. İşte asgari ücret ile değişecek olan o kalemler…

Asgari ücret 4. toplantısının ne zaman yapılacağı gündem oldu! Yeni rakamın belli olması bekleniyor

Asgari ücret 4. toplantısının ne zaman yapılacağı gündem oldu! Yeni rakamın belli olması bekleniyor

Yeni asgari ücret düzenlemesiyle birlikte tüm çalışan maaşlarında değişiklik yapılacak. Özel sektörde asgari ücret​ ya da daha yüksek maaş​ alan çalışanların ücretleri yeniden değerlendirilecek. Bazı şirketler bu oranları, asgari ücretteki artışa yakın bir seviyede tutarken, diğerleri daha düşük oranlarda bir artış uygulayabiliyor. İşte asgari ücretin özel sektörü de etkileyecek olan 8 kalemi...

VERGİ​ HARİCİ GELİR ARTACAK

Tüm maaşların asgari ücret kadarlık kısmı vergiden muaf olurken asgari ücrete yapılan zamla beraber vergi dışı tutulan kazanç miktarı da yükselmiş olacak. Brüt maaş alanları doğrudan etkileyen bu durumda vergi dilimi de yükselmiş olacak. Böylelikle çalışanların daha az vergi ödenmesi sağlanacak.

HASTALIK VE RAPOR ÜCRETİ GÜNCELLENECEK!

İş kazası ya da meslek hastalığı geçirenler ya da rutin rahatsızlığı sebebiyle çalışamayanlar için ödenecek olan rapor paralarında da artış yaşanacak.

DOĞUM İZNİ

Doğum öncesi sekiz hafta ve doğum sonrası sekiz hafta olmak üzere toplamda 112 gün izin hakkından yararlanan annelerin alacağı en düşük geçici iş göremezlik ödeneği, yeni düzenlemelerle birlikte artırılacak.

STAJYER ÜCRETİ

Stajyerlerin staj döneminde aldıkları ücretler de asgari ücret miktarına göre belirleniyor. Yeni yıl zammıyla beraber bunlarda da artış olacak. Stajyerler, net asgari ücretin yüzde 30'u kadar ücret almasıyla birlikte maaşları da artmış olacak.

İşsizlik maaşında en düşük rakam brüt asgari ücretin yüzde 40'ı en yüksek de yüzde 80’ine denk geliyor. Asgari ücretteki artışla beraber işsizlik maaşı da artmış olacak.

BES DEVLET KATKISI

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısın yıllık olarak en yüksek rakam asgari ücrete göre kararlaştırılıyor. Üst limit yıllık brüt asgari ücretin yüzde 30'una denk geliyor.

DOĞUM, ASKERLİK VE YURTDIŞI BORÇLANMALARI DEĞİŞECEK...

Sigorta başlangıcından sonra doğum yapan kadınlar, prim günlerini artırma fırsatına sahip. Bu yöntemle toplamda 2160 güne kadar prim hakkı elde edilebiliyor.

Doğum borçlanması ödemeleri, brüt asgari ücretin yüzde 32’si üzerinden hesaplanarak yapılabiliyor.

Erkekler ise askerlik süresince geçen günleri sigorta primlerine ekleyebilmek için borçlanma yöntemini tercih edebiliyor. Aynı şekilde, yurt dışında yaşayan vatandaşlar da yurt dışında geçirdikleri süreleri borçlanarak sigorta primlerine dâhil edebiliyor.

Askerlik borçlanması için ödenecek tutar, asgari ücretin yüzde 32’sinden başlarken, yurt dışı borçlanmalarında bu oran yüzde 45’ten itibaren hesaplanıyor.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Brüt asgari ücrete bağlı olarak belirlenen Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, ocak ayında artış gösterecek.