Asgari ücret 4. toplantısının ne zaman yapılacağı gündem oldu! Yeni rakamın belli olması bekleniyor

23 Aralık 2024 09:15 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 09:27

Milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilen 2025 yılının asgari ücreti için görüşmeler devam ediyor. 19 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü toplantının ardından rakamın belli olmamasıyla birlikte gözler 4. toplantıya çevrildi. Vatandaşlar tarafından asgari ücret 4. toplantı ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. Asgari ücretin 4. toplantısının salı veya çarşamba günü yapılması bekleniyor.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan toplantıların ardından 2025'te uygulanacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sürecin 4. toplantısının ne zaman yapılacağı ise gündem oldu.

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

Asgari ücretin 4. toplantısının bu hafta salı veya çarşamba gününde yapılması bekleniyor.

İlk toplantı 10 Aralık'ta, ikinci toplantı 16 Aralık'ta, üçüncü toplantı ise 19 Aralık'ta gerçekleştirilmişti.

Bu toplantıların sonucunda henüz bir rakam açıklanmadı.

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2025 yılında asgari ücretin ne kadar olacağının 4. toplantının ardından açıklanacağı tahmin ediliyor.

TÜRK-İŞ mevcutta net 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücretin yüzde 45 oranında enflasyon zammı ve ortaya çıkacak rakama yüzde 20 refah payı eklenmesini talep etti.

İşverenlerin ise asgari ücret desteğinin bu yıl da artarak devam etmesi gerektiğini istediği ve TÜRK-İŞ tarafından istenilen 29 bin 583 TL'yi bulan talebe sıcak bakmadığı öğrenildi.

Olası zam senaryolarında olacak olan rakamlar şöyle: