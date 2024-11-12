Asgari ücret ile ilgili ürküten sözler: "Kesin gibi gözüküyor!"

12 Kasım 2024 05:07 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 05:15

Yılın son haftaları yaklaştıkça 2025 yılı asgari ücret zammına yönelik tartışmalar sürüyor. Gelecek yıl enflasyonunun öngörülmesiyle düşük bir zam oranı belirleneceği iddiaları beklentileri aşağı çekmişti. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan asgari ücret artışıyla ilgili hem işveren hem de işçi tarafına üzücü haberi verdi.

Aralık ayında başlaması beklenen asgari ücret görüşmeleri öncesi işçi ve işveren taraflarından açıklamalar gelmeye devam ediyor. 2025 yılı asgari ücret zammının belirlenmesinde bu defa önümüzdeki senenin zam beklentilerinin göz önünde bulundurulacağı iddiaları işçi kesiminde umutsuzluk doğurmuştu. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, yalnızca işçi kesimi için değil işveren için de belirlenecek ücretin mutluluk getirmeyeceğini öne sürdü.

"İKİ KESİMİN DE MUTLU OLMAYACAĞI KESİN"

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan asgari ücret zammıyla ilgili hem işçi hem de işveren tarafı ile empati kurulmasına gerektiğine dikkat çekerek, "İki kesimin de çok mutlu olacağı bir noktada olmayacağı kesin gibi gözüküyor" dedi.

Asgari ücret zammı hakkında Bahçıvan Bloomberg HT'ye yaptığı değerlendirmelerinde şunları söyledi: ''İki taraf içinde empatinin yüksek yapılması gereken bir dönemdeyiz. Bir tarafta en önemli ortağımız olan sanayi üretim gücünün tamamlayıcısı olan çalışanlarımızın yaşamları var. Diğer taraftan sanayicimizin özellikle belli iş kollarında maliyet faktörü olan rekabet gücünü oluşturacak değerler var. Bu yıl ki asgari ücretin en az geçen yılki kadar üzerinde konuşulacağını tahmin ediyorum. İki kesimin de çok mutlu olacağı bir noktada olmayacağı kesin gibi gözüküyor. Mutsuzluğu en aza bile indirmek bir başarı olacaktır'' açıklamasında bulundu.

MERKEZ BANKASININ FAİZ POLİTİKASINI FAZLA ZORLAMAMAK LAZIM

Bahçıvan, Merkez Bankasının faiz politikasını çok fazla zorlamamak gerektiği değerlendirmesinde de bulunan Bahçıvan, "Geçmişin maliyetini çok çabuk unutuyoruz ve dersleri ihmal ediyoruz. Tedavi sürecine yönelik geçen yıl OVP açıklanmıştı. Oradaki hedeflerin bazılarında daha iyiyiz, bazılarında daha uzağız. En uzak olanı; enflasyon tahmini. Enflasyon direniyor. İstenilen ölçüde düşmüyor. Düşmesi noktasında en güçlü mücadele yeri olan Merkez Bankası, kendine ait silahlarla ve ekonomi bilimi çerçevesinde güven vererek bunu gerçekleştiriyor. Kasım ayı İSO Meclis toplantımıza Merkez Bankası Başkanı gelecek. Zaten dönem dönem reel sektör ile ilgili bilgileri paylaşıyoruz" dedi.

Bahçıvan şöyle konuştu: "Merkez Bankasının faiz politikasını çok fazla zorlamamak lazım. Cephedeki en büyük silahımız. Merkez Bankası, elindeki silahlarla Türkiye'nin itibarını yükseltmeye çalışıyor. Ücretlerde de özellikle son iki, üç yıldır düzeltilemeyen, çalışanın enflasyon muhasebesi olarak da adlandırdığımız bu vergi bandının mutlaka yeni bir endeksle yukarıya çekilmesi lazım. Eski dönemlerde çalışan maaşlarından 8., 9., 10. aydan sonra başlayan kesintiler, şimdi artık neredeyse yılın 2., 3.ayında kesilmeye başlıyor. En azından o bandın biraz yukarı çekilmesi, çalışanlarımızın yılın daha geç dönemlerinde bir kesintiyle karşılaşmasına vesile olacak. Bir-iki haftaya kadar onunla ilgili bir ümit verici bir durum var" dedi.