Asgari ücret ile İstanbul'da kiralık ev tutabileceğiniz ilçeler belli oldu! Harita daralıyor

26 Aralık 2024 21:24 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 21:37

Asgari Ücret Tespit Komisyonu iki gün önce acil toplantı ile bir araya gelerek asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğunu duyurdu. Açıklanan yeni ücreti beğenmeyenler çoğunlukta olurken asgari ücret ile İstanbul'da kiralık ev bulabileceğiniz ilçeler de belli oldu.

Asgari Ücret​ Tespit Komisyonu, iki gün önce gerçekleştirdiği acil toplantının ardından asgari ücreti 22 bin 104 TL​ olarak belirledi. İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) yayınladığı rapora göre, İstanbul’da dört kişilik bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamak için gereken aylık bütçe, Kasım ayında 75.717 TL seviyesine çıktı. Doğruluk Payı’nın kamuoyuyla paylaştığı verilere göre ise şehirdeki kira fiyatları dikkat çeken artış gösterdi.

KİRALAR ASGARİ ÜCRETİN ÇOK ÜSTÜNDE!

İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) açıkladığı verilere göre, İstanbul'daki kira fiyatları birçok ilçede asgari ücretin üzerine çıkmış durumda. Özellikle şehrin merkezi bölgelerinde ve bilinen mahallelerde kira bedelleri, çalışanların gelirlerini zorlayacak seviyelere ulaştı. İstanbul'un Adalar hariç 38 ilçesinin 22'sinde, 22.104 TL olan asgari ücretle standart bir ev kiralamak imkansız hale geldi.

YAŞAM MALİYETLERİ DE ARTTI!

Kira fiyatlarındaki yükseliş, yaşam maliyetlerinde genel artışa neden oldu. İPA’nın kasım ayı raporuna göre, İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama aylık yaşam giderleri 75.717 TL olarak hesaplandı. Hesaplanan miktarın içinde; kira, gıda, ulaşım ve diğer temel harcamaları yer aldı.

Yeni belirlenen asgari ücretle karşılaştırıldığında, bir ailenin yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için dört asgari ücrete ihtiyaç duyduğu ortaya çıktı.