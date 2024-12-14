Asgari ücret ile SGK primleri de artacak! TESK Başkanı'ndan kritik uyarı: En düşüğü 6500 TL

14 Aralık 2024 11:02 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 11:20

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, asgari ücret artışıyla birlikte sigorta primlerinin yükselmesinin esnaf için ciddi bir yük oluşturduğunu belirtti. "En az brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primleri esnafımıza büyük külfet getiriyor" diyen Palandöken, şu an için en düşük primin 6500 TL olduğunu vurgulayarak, Bağ-Kur'lu emekliler için çözüm önerisini paylaştı.

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Türkiye Esnaf​ ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, her yıl artan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Esnaf ve sanatkârların sigorta prim yükünün giderek daha fazla arttığını belirten Palandöken, bu durumun işverenleri zor durumda bıraktığını ifade etti.

Palandöken, özellikle sigorta primlerinin yüksekliğine ve bu primlerin her yıl asgari ücretle birlikte artmasına dikkat çekti. "Esnaf ve sanatkârlarımız, zaten sigorta primlerini ödemekte büyük güçlük çekiyor. Bu primlerin yüksekliği, birçok esnafımız için büyük bir yük oluşturuyor" şeklinde konuşan Palandöken, en düşük primlerin 6 bin 500 TL civarına kadar çıktığını belirtti. SGK primlerinin, asgari ücret​ artışıyla paralel şekilde yükseldiğini belirten Palandöken, bu durumun esnafın maliyetlerini daha da arttırdığını ifade etti.

Ayrıca, düzenli prim ödeyen esnaf için sağlanan yüzde 5’lik teşviğin de yüzde 4’e düşürüldüğünü vurgulayan Palandöken, bu değişikliğin, esnafın sigorta primlerini zamanında yatırmalarını zorlaştırdığını belirtti.

ESNAFIN BELİNİ BÜKEN SGK PRİMLERİ

Bendevi Palandöken, her yıl asgari ücrete bağlı olarak artan sigorta primlerinin işverenlerin belini bükmeye devam ettiğini söyledi. "Asgari ücretle birlikte, işveren payı dahil ödenen en düşük sigorta primi 6 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor. Esnafımız, bu meblağları ödemekte zorluk çekiyor ve hem kendi hem de çalışanlarının sigorta primlerini düzenli şekilde yatırmakta güçlük yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Palandöken, bu durumun esnafın mali dengelerini olumsuz etkilediğini, esnafın hem kendi hem de işçisinin sigorta primlerini ödeyebilmek için büyük çaba sarf ettiğine vurgu yaptı. "Acilen esnafımıza yönelik kolaylıklar sağlanmalı. İşçi ve işveren üzerindeki sigorta yükü hafifletilmeli" diyen Palandöken, sigorta primlerinin düşürülmesinin, işçi alımını teşvik edeceğini ve dolayısıyla istihdamı artırarak işsizlikle mücadeleye katkı sağlayacağını ifade etti.

İSTİHDAMA KATKI SAĞLANABİLİR

Palandöken, sigorta primlerindeki indirimlerin, esnafın yanındaki çalışanları korumasına ve yeni iş gücü alımını teşvik etmesine yardımcı olacağını belirtti. Yeni eleman alınması ile istihdamın artacağına dikkat çeken Palandöken, bunun ekonomiye katkı sağlayacağını ve SGK'nın prim gelirlerinin de yükselmesine imkan tanıyacağını söyledi. Palandöken, sigorta primleri konusunda yapılacak düzenlemelerin, esnafın iş gücünü sürdürebilmesi ve işsizliğin azaltılması adına önemli olduğunu vurguladı.