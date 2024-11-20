Asgari ücret kaç lira olacak? İşte masadaki 5 farklı rakam
Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaş yeni yılda yapılacak zam oranını merakla ve heyecanla beklerken kulislerde de yapılacak zamma ilişkin rakamlar konuşulmaya devam ediyor. İşte masadaki asgari ücret zam senaryoları...
Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca çalışan, işveren ve vatandaşın gözü, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücrete çevrildi. Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan, diğer vatandaşları ise dolaylı olarak etkileyen yeni asgari ücretin belirlenme süreci, aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantılarıyla başlayacak.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan toplam 15 kişilik bir heyetle dört oturum gerçekleştirecek. İşçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Toplantılar sonunda, 2025 yılı için uygulanacak asgari ücret belirlenecek ve kamuoyuna açıklanacak.
Kamuoyunda asgari ücretle ilgili birçok tahmin ve senaryo konuşuluyor. Öne çıkan beklentiler arasında, yeni ücret için pazarlıkların yüzde 25 ila yüzde 35 arasında bir artış talebiyle başlaması yer alıyor. Bu artış oranının gerçekleşmesi halinde, asgari ücretin alım gücünün korunması ve ekonomik şartlara uyum sağlaması hedefleniyor. Yeni asgari ücretin net rakamı, hem çalışanların refahını artırma hem de işverenlerin maliyetlerini dengeleme hassasiyetleri göz önünde bulundurularak komisyon tarafından yapılacak müzakereler sonucunda belirlenecek. Aralık ayının sonunda kamuoyunun merakla beklediği rakam açıklanacak.
ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI
Asgari ücrete ilişkin olası senaryolara göre ise ücretler şöyle;
- Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak.
- Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.
- Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.
- Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak.
- Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.