Asgari ücret kararı öncesi Erdoğan ile işveren görüşmesi ortaya çıktı! Cem Küçük canlı yayında detayları paylaştı

25 Aralık 2024 22:52 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 22:56

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün acil toplantı ile bir araya gelerek asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğunu duyurdu. Akşam saatlerinde açıklanan yeni ücrete Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük ilk andan itibaren tepki gösterirken işveren ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılan görüşmeyi aktardı. Küçük, patronların Erdoğan'a zammın düşük tutulması gerektiğini ifade ederek yüksek zam olmasına karşın işsizliğin artacağını bildirdiğini söyledi.

Asgari Ücret​ Tespit Komisyonu, dün gerçekleştirdiği acil toplantının ardından asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak belirledi. Akşam saatlerinde duyurulan yeni rakam, toplumun farklı kesimlerinde tartışmalara yol açarken Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, kararı sert bir dille eleştirdi. Küçük, özellikle işverenlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ ile yaptığı görüşmelerin sürece etkisini olduğunu ekonomi yönetiminin de enflasyon tehlikesi sebebiyle düşük zam talep ettiğini ifade etti.

"YÜZDE 30'UN ÜSTÜ ZAM ENFLASYONU ARTIRIR"

TGRT Haber'deki Medya Kritik programında konuşan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük​, yüksek işçi sayısına sahip işverenlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a zam oranının düşük tutulması gerektiğini ifade ettiklerini belirtti. Küçük, "Önemli iş insanları Cumhurbaşkanımız ile görüşmüş. İşverenler, yüzde 24’ün üzerinde bir zammın işten çıkarmalara yol açacağını ifade etmiş. Ekonomi yönetimi de yüzde 30 üstü civarında bir zammın enflasyonu artıracağını öne sürmüş" dedi.

"ASGARİ ÜCRETTE İŞVERENİN DEDİĞİ OLDU"

Küçük, AK Parti’nin 22 yıllık ekonomi politikalarıyla alınan bu kararın çeliştiğini savundu. "Geriye dönük bir inceleme yaptım, asgari ücret artışları hep enflasyonun üzerinde olmuş. Ancak bu kez işverenlerin talepleri baskın geldi ve toplumun büyük bir kesimi olumsuz etkilendi" ifadelerini kullandı.

'SURİYE MESELESİ UNUTULDU'

Yeni asgari ücret kararının özellikle işveren kesimini memnun ettiğini belirten Cem Küçük, bazı iş insanlarının yeni ücrete hazırlıksız olduklarını söylediğini aktardı. "Bana, ‘Biz kendimizi 23 bin 500 liraya göre ayarlamıştık’ diyen iş insanları oldu. Ancak bu karar herkesi ters köşe yaptı. Şu an ülkede asgari ücret dışında bir şey konuşulmuyor, hatta hükümetin Suriye meselesinde yakaladığı ivme dahi gündemden düştü" dedi.

Cem Küçük'ün açıklamaları şu şekilde: