Asgari ücret konusunda iş dünyasından ara zam uyarısı: Eski sarmala döneriz!

04 Haziran 2024 07:35 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 07:36

Türkiye İhracat verileri dün belli oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayıs ayı özelinde tüm zamanların rekorunun kırıldığını açıklarken, veriler iş dünyasında da memnuniyetle karşılandı.

"ENFLASYONU ARTIRAN FAHİŞ ZAM!"

Ancak patronların gündeminde dış ticaret verilerinin yanı sıra temmuz ayı için asgari ücret zam yapılması yönündeki beklenti da vardı. Toplantının katılımcılarından Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) Mustafa Gültepe, yüksek enflasyon verileri nedeniyle nüfusun önemli bir kesiminde asgari ücrete zam yapılması yönünde oluşan beklentiyi yorumladı.

Bloomberg HT’ye konuşan Gültepe ara zammın Türkiye'nin eski sarmala dönmesi anlamını taşıyacağını söyledi. Zam yapmak yerine maliyetleri bahane ederek ürünlere yapılan fahiş zammın önüne geçilmesi gerektiğini belirten Gültepe, "Enflasyonu körükleyen en büyük şeylerden biri maliyetlerdir. Piyasadaki fırsatçılar girdi maliyetlerini fırsat bilerek çok fazla zam yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

"2-3 AY BEKLEYELİM"

Gültepe, enflasyonun Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek’in de açıkladığı gibi mayıs ve haziranda pik yaptıktan sonra aşağı yönlü düşeceği öngörüsünde bulunarak "Önemli olan girdi maliyetlerini kontrol altına alarak enflasyon beklentilerini aşağı çekmek. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan’ın da bu konuda açıklama yapmıştı. Ara zam olacağını düşünmüyorum ara zam olursa eski sarmala döneriz. 2-3 ay hep birlikte bir bedel ödeyerek bu sarmaldan kurtulmamız lazım” ifadelerini kullandı.

DÖVİZ İÇİN "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK" YORUMU

Döviz kurlarındaki stabil seyri de yorumlayan Mustafa Gültepe, dövizin enflasyon oranında artması gerektiğini ifade etti. Dövizin eksi üretici fiyatlarına endekslenmesi gerektiğini dile getiren Gültepe, "Üretici fiyatları ne kadar artmışsa o kadar artması gerekiyor. Bu durumda sürdürülebilir olmak için enflasyonun yüzde 6-7 arttığı noktada kurun eksi 1 olması sürdürülebilir değil. Bizler elbette kurun artmasını istemiyoruz ancak sürdürülebilirlik için bu oranın doğru olması lazım” ifadelerini kullandı.