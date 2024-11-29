Asgari ücret maratonu başlıyor! İlk toplantı tarihi belli oldu

29 Kasım 2024 13:55 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 14:14

Yeni yıla az bir zaman kala milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret zammına çevrildi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak.

Gözler, milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2025 yılı asgari ücret​ görüşmelerine çevrildi. Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı 10 Aralık’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda başlayacak.

İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Bu görüşmelerde enflasyon, geçim endeksleri gibi birçok veri göz önünde bulundurulacak.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücretin belirlenmesi, yalnızca çalışanları değil, aynı zamanda birçok yasal düzenlemeyi de etkiliyor. Belirlenecek ücret, kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması gibi kalemlerin yanı sıra isteğe bağlı sigorta primleri, stajyer ücretleri ve sağlık sigortası primleri gibi pek çok alanda da belirleyici olacak.

2024 yılı itibarıyla uygulanan asgari ücret, brüt 20.002,50 TL, net olarak ise 17.012,12 TL olarak belirlenmiş durumda. İşverene maliyet ise toplamda 23.502,94 TL. Asgari ücretteki artış, özellikle toplu iş sözleşmesi uygulanan iş yerlerinde maaşların yükselmesine sebep olacak ve geniş bir kitleyi etkileyecek.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından çağrılan toplantılarda, yeni asgari ücreti belirlemek için dört kez toplanacak. Oylama ile alınacak kararlar neticesinde, yeni ücret belirlenmiş olacak.

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrete ilişkin olası senaryolara göre ise ücretler şöyle;