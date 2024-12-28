Asgari ücret mitinginde Özgür Özel'den dikkat çeken sözler! "Gerçek meclis meydanlardır"

28 Aralık 2024 15:11 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 15:24

Sendika ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği asgari ücret mitinginde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Eğer iktidar asgari ücretliyi yoksulluğa mahkûm ediyorsa, halkın gerçek meclisi meydanlardır" sözleriyle dikkat çekti.

Yurttaş Birlikteliği'nin düzenlediği, 167 sivil toplum kuruluşu ve sendikanın bir araya geldiği 'Yurttaş Sesleniyor, Haklarımızı Alacağız' mitingi Ankara Tandoğan Meydanı'nda gerçekleşti. Mitingde asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zam oranı protesto edildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de mitinge katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Konuşmasında iktidarı eleştiren Özel, demokrasinin halkın iradesiyle şekillendiğini belirterek, "Güçlü demokrasilerde millet kendi haklarını korur, siyasileri takip eder, gerekirse uyarır ve hesap sorar. Eğer iktidar, asgari ücretliyi yoksulluğa, emeklileri ise sefalete mahkûm ediyorsa, esnafın sesine kulak vermiyorsa gerçek meclis artık meydanlardır." ifadelerini kullandı.

"GEÇİM YOKSA SEÇİM VAR"

Özel, mevcut ekonomik tablo karşısında halkın büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını vurgulayarak, "Milletin çaresizliğini görmezden gelemezsiniz. Sandıktan kaçamazsınız, seçimden kaçamazsınız. Bugün burada milyonlar boş tencereleriyle seslerini duyuruyor. Halkımız geçim sıkıntısı içindeyse, çözüm seçimdir." diye konuştu.

Asgari ücret tartışmalarına da değinen Özel, 22 bin 104 liralık ücretin bir "sefalet ücreti" olduğunu ifade ederek, Türk-İş’in Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan çekilmesini desteklediğini söyledi. "İşçilerin sesi duyulmadı, komisyon meşruiyetini yitirdi. Halkın yanındayız ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarafı, bugün Tandoğan Meydanı’dır." dedi.