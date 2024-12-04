Asgari ücret sorusuna noktayı koydu! Bakan Işıkhan'dan net açıklama

04 Aralık 2024 20:13 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 20:18

Milyonların beklediği asgari ücret için günler sayılıyor. Aralık ayında toplanacak olan asgari ücret tespit komisyonundan çıkacak olan karar beklenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Ortak Yarınlar Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada asgari ücret artışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan asgari ücret sorularına noktayı koydu.

Asgari ücret zammı için en yüksek seviyeyi işaret etti! Erdoğan'ın hamlesi ile bu rakama çıkacak

Asgari ücret zammı için en yüksek seviyeyi işaret etti! Erdoğan'ın hamlesi ile bu rakama çıkacak

Türkiye​'de milyonlarca vatandaş​ asgari ücrete gelecek zammı​ bekliyor. Bu ay toplanacak olan asgari ücret​ tespit komisyonundan çıkacak karar beklenirken tahminler de yapılmaya başlandı. Gözler bakanların ağızından çıkacak sözlere çevrilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

ASGARİ ÜCRET​ NE KADAR OLACAK?

Türkiye​ İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Ortak Yarınlar Ödül Töreni'nde konuşma yapan Işıkhan tartışmalara da noktayı koydu. Topu asgari ücret tespit komisyonuna atan Işıkhan, "Şimdiden bir oran vermek asgari ücret tespit Komisyonumuzun iradesine, hassasiyetine gölge düşürmemeli" dedi.

"KOMİSYONUN İRADESİNE GÖLGE DÜŞÜRÜLMEMELİ"

Işıkhan, "Asgari ücretin artışına ilişkin herkes ne kadar artacağı sorusunun cevabını arıyor. Ancak asgari ücreti; asgari ücret tespit komisyonu belirliyor. Şimdiden bir oran vermek asgari ücret tespit Komisyonumuzun iradesine, hassasiyetine gölge düşürmemeli." dedi.

KULİS BİLGİSİ TGRT HABER EKRANLARINDA PAYLAŞILMIŞTI!

Geçtiğimiz günlerde TGRT Haber'deki Medya Kritik programında konuşan Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, asgari ücrete gelecek zam konusunda dikkat çeken bir tahminde bulunmuştu. 2024 yılı asgari ücreti öncesinde bilen Küçük'ün bu sfeerki tahmini de çok konuşulmuştu.

Gazeteci Cem Küçük, AK Parti’nin son seçimlerde yaşadığı oy kaybını ve seçim yenilgisinin sebeplerini değerlendirirken özellikle ekonomi ve emeklilere yönelik politikaların partinin başarısızlığında etkili olduğunu belirtmişti.

ASGARİ ÜCRETE GELECEK ZAMMI​ AÇIKLAMIŞTI!

Merkez Bankası’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunduğu enflasyon oranına da dikkat çekerek asgari ücretle ilgili beklentisini dile getiren Küçük, "Merkez Bankası'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği enflasyon oranı yüzde 44. Bu da 24 bin 884 TL yapıyor. Ben buradan yola çıkarak asgari ücretin 24 bin - 24 bin 500 TL olacağını düşünüyorum. Ancak 25 bin olacağına emin değilim" diye konuştu.