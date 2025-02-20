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 | Kübra Çelepi

Asgari ücret ve emekliye ara zam açıklaması! AK Parti'li isim konuştu

İşçi ve emekli ara zam beklentileri yüksek. 2025 yılı için belirlenen 22.104 TL'lik asgari ücretin kalıcı iyileştirmelere dönüşüp dönüşmeyeceği, Temmuz’daki ara zam kararına bağlı olacak. Ancak son olarak asgari ücret hakkında Bakanlar ve yetkililerden gelen açıklamalar tartışmaları alevlendirdi. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, asgari ücret ve emekli maaşlarına 2025’te ilave bir zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya cevap verdi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 11:56

Asgari ücret ve emekli zammı sonrası çalışanların ve emekçilerin beklentileri hala devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temmuz ayında olası bir ara zam ihtimalini gündeme getirmişti. 22.104 TL'lik asgari ücretin ara zam alıp almayacağı ise temmuzda belli olacak. Ancak ilk sinyaller gelmeye başladı. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin konuştu. İşte milyonları ilgilendiren o açıklama.

ASGARİ ÜCRETE, MEMURA VE EMEKLİYE ARA ZAM

Temmuz'da ek zam gündemde kalmaya devam ediyor. 2025 yılı asgari ücreti, 2024 yılı başında belirlenen 17.002 TL'lik tutarın yüzde 30,01 oranında artarak 22.104 TL'ye çıkarılmıştı. Beklentilerinin altında kalan bu zam için gözler temmuz ayına çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz ay bir canlı yayına katılarak, Temmuz ayında asgari ücrette bir iyileştirme yapılması gerektiği takdirde bu adımın atılabileceğini ifade etmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik" ifadelerini kullanmıştı.

TEMMUZ’DA ÇIKACAK ARA ZAM KENDİ YOLUNU AÇACAK

Son olarak, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin konuştu. Kanal 7’deki "Başkent Kulisi" programına katılan Elitaş'ın açıklamaları şöyle;

“Asgari ücret görüşmeleri yılda bir kere yapılıyor. 22 bin 104 liralık asgari ücret 2025’in sonuna kadar devam edecek. Emeklilerle ilgili kanundaki düzenleme çerçevesinde devam edecek. Baskılar sonucunda bir şey yaptığınız takdirde cebimize giren parayı artırmasına rağmen refah seviyemizi hızlı bir şekilde aşağı düşürür. Enflasyonun kontrol edilebilir seviyeye gelmesiyle birlikte bu iyileştirmeler de refahın kalıcı olmasını sağlar.

Diyelim ki; 22 bin 100 lira veya 30 bin lira maaş alan bir kişiye 10 bin lira zam yaptığınızda bunun 3 bin lirasını harcayayım, 7 bin lirasıyla tasarruf edeyim demez. 10 bin lira veya daha fazla olsa 15 bin lira da yapılsa eskiden kalmış, eksik gördüğü ihtiyaçlarını bir an önce gidermenin yoluna gideceğinden dolayı mal ve fiyat dengesini altüst ederek enflasyona baskı unsuru ve refah seviyesini ilk anda mutluluk yaşatır ama gelecek süreçlerde mutsuzluk yaşatır.

Enflasyonun düşmesiyle birlikte normal şartlarda iyileşmenin dağıtılması gerekir. İyileşmeyi o şekilde dağıtmadığınız halde dengeyi bozmuş olursunuz.“

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Sıkça Sorulan Sorular

2025 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda 2025 yılında geçerli olan asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Geçtiğimiz senelerde temmuz ayında asgari ücrete 2. zam yapılırken, 2024 yılında ise bu düzenleme gerçekleşmemişti.
ETİKETLER
#asgari-ucret
#Emekli Maaş Promosyonu
#Ekonomi
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