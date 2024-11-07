Asgari ücret zam maratonu başladı! Brüt ve net ücret tablosu belli oldu: Masada 2 rakam var!

07 Kasım 2024 09:31 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 09:46

Asgari ücret zammına az bir zaman kala milyonlarca çalışanın gözü kulağı Aralık ayında açıklanacak asgari ücret zammına çevrildi. Asgari Ücret​ Tespit Komisyonu'nun Aralık​ ayında toplanmasının ardından yapılan görüşmeler sonucu 2025 yılının asgari ücreti belli olacak. Bakan Işıkhan’ın "Enflasyon belirleyici olacak" sözüyle zam hesapları şimdiden şekillenmeye başladı. İşte milyonların merakla beklediği asgari ücret için masadaki 2 hesap...

Asgari ücret için CHP'den öneri geldi! Olması gereken en düşük rakamı açıkladı

Asgari ücret için CHP'den öneri geldi! Olması gereken en düşük rakamı açıkladı

Milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri, Aralık ayında başlayacak ve zam oranı bu görüşmelerin sonucunda belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, enflasyon verilerini, büyüme oranlarını, TÜRK-İş ve TİSK verilerini dikkate alarak bir artış oranı üzerinde müzakereler yapacak.

BAKAN VEDAT IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görüşmelerde enflasyon oranının belirleyici bir kriter olacağını söyleyerek "Yaşam standartlarını yükselteceğiz" ifadelerini kullanmıştı. 2025 yılı Ocak ayı asgari ücret artışında, 6 aylık enflasyon oranı temel gösterge olarak kullanılacak. Yılın ilk günlerinde açıklanacak 6 aylık enflasyon oranı ile Aralık ayı enflasyon tahmini dikkate alınarak karar verilecek.

Orta Vadeli Program (OVP), yıllık enflasyon beklentisini yüzde 41,5 olarak öngörürken, ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi bu oranı yüzde 44,11 olarak belirledi. Bu beklentilere göre asgari ücret artış oranı şekillenecek.

BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET TABLOSU

Enflasyon tahminlerine göre öngörülen asgari ücret zammı şu şekilde olacak:

Yüzde 41,5 enflasyon tahminine göre: Brüt Asgari Ücret 28.302 TL, Net Asgari Ücret 24.057 TL

Yüzde 44,11 enflasyon tahminine göre: Brüt Asgari Ücret 28.826 TL, Net Asgari Ücret 24.502 TL

Aralık ayında başlayacak pazarlık süreci işçi ve işveren temsilcilerinin talepleriyle şekillenecek ve milyonlarca çalışan için yeni asgari ücret oranı netleşmiş olacak.