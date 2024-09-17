Asgari ücret ne kadar olacak? Zam oranı için 7 senaryo ortaya çıktı! Kurumlarda peş peşe asgari ücret tahmini

17 Eylül 2024 11:22 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 11:39

Ocak asgari ücret zam oranı, en net asgari ücret hesaplaması yapıldı. 2025 yılı zammı için masadaki rakamlar belli oldu. Temmuzda ara zam almayan asgari ücretli çalışanın beklentisi yükseldi. Kurumlardan da peş peşe hesaplamalar geldi. Yıl sonunda yapılacak asgari ücret zammında yıllık enflasyon önemli olacak. İşte enflasyon farkı hesabına göre 7 farklı zam senaryosu.

En net asgari ücret zam tahmini geldi! 20 bin TL söylentilerine cevap verdi: "Kabul olacağını düşünmüyorum"

En net asgari ücret zam tahmini geldi! 20 bin TL söylentilerine cevap verdi: "Kabul olacağını düşünmüyorum"

Asgari ücretli çalışanın gözü ocak zammına çevrildi. Asgari ücret​ 2025 Ocak zammı için hesaplamalar peş peşe geldi. 7 ayrı asgari ücret zam senaryosu ortaya çıktı. Olası rakamları belirlemede yardımcı olan 6 aylık enflasyon​ beklentileri doğrultusunda konuşulan rakam belli oldu. Bu beklentilere göre asgari ücretin ne kadar olacağı milyonlar tarafından dört gözle bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN 7 SENARYO

Asgari ücret 2025 ocak zammı için konuşulan rakamlar ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, Zam için ipucu veren 7 farklı senaryo konuşuluyor. Asgari ücret Ocak zammı için belirleyici olan rakamlar tek tek açıklandı. Alım gücü düşen asgari ücretli çalışan ise ortaya çıkan rakamı merak ediyor.

6 AYLIK ENFLASYON VERİLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Asgari ücret 2025 Ocak zammında 6 aylık enflasyon verileri ana belirleyici unsur olacak. Enflasyon oranına ilişkin kurumlar beklentilerini tek tek açıkladı. Bu bilgiler ışığında asgari ücret zam senaryoları şekillendi. İşte masada yer alacak 7 olası rakam.

NET ASGARİ ÜCRET HESAPLANDI

Bu yıl ara zam yapılmadığı için asgari ücret için yıllık enflasyon önemli olacak. 2024 yılı için yapılan toplantı sonrasında asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlendi ve 2024 yılında ara zam yapılmadı. 2025 yılı için piyasanın yıl sonu enflasyon beklentileri belli oldu.

1. ZAM SENARYOSU

Merkez Bankası anketi'ne göre, enflasyon yıl sonu artış beklentisi 2024 yıl sonu için yüzde 43,14, 2025 yıl sonu için yüzde 27,49

2026 yıl sonu için yüzde 18,38 oldu.

6 aylık enflasyon beklentisine göre hesaplanan net asgari ücret 24.336,84 olarak gerçekleşti.

2. ZAM SENARYOSU

Yeni Orta Vadeli Program'a göre yıl sonu enflasyon beklentileri 2024 yıl sonu için yüzde 41,5, 2025 yıl sonu için yüzde 17,5, 2026 yıl sonu için yüzde 9,7 olarak gerçekleşti.

OVP'deki 6 aylık enflasyon beklentisine göre hesaplanan net asgari ücret 24.058 oldu.

3. ZAM SENARYOSU

Anadolu Ajansı Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,64 oldu. AA anketindeki 6 aylık enflasyon beklentisine göre hesaplanan net asgari ücret 24.251,83 oldu.

4. ZAM SENARYOSU

AA Finans'ın yıl sonu anketine göre; enflasyon beklentisi yüzde 42,64, Merkez Bankası Anketi'ne göre yüzde 43,14, Orta Vadeli Program tahminine göre yüzde 41,5 olan enflasyon beklentisinin ortalaması alındığında yüzde 42,42 oluyor. Bu ortalama beklentiye göre asgari ücret 2025 hesaplaması 24.214,42 oldu.

5. ZAM SENARYOSU

Reuters Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,95 olarak belirlendi. Bu beklentiye göre net asgari ücret 24.304,54 olur.

6. ZAM SENARYOSU

Finansal kurumlar birliği anketindeki 6 aylık enflasyon beklentisine göre hesaplanan net asgari ücret 25.399,47 oldu.

7. ZAM SENARYOSU

Asgari ücrete eğer yüzde 50 zam yapılırsa net asgari ücret 25.503,18 olur.