En net asgari ücret zam tahmini geldi! 20 bin TL söylentilerine cevap verdi: "Kabul olacağını düşünmüyorum"

16 Eylül 2024 15:34 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 16:53

SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan yeni asgari ücret zam tahmini geldi. Temmuz zammı alamayan asgari ücretlinin beklentileri artarken Orta Vadeli Program hedefi ile hesaplanan oran kapsamında 20 bin TL söylentileri hız kazandı. Özgür Erdursun hesaplanan orandan farklı bir rakam telaffuz etti. Hükümetin asgari ücreti 20 bin lira yapmak isteyeceğini ancak tepkiler odağında farklı bir rakam duyuracaklarını açıkladı. İşte SGK uzmanının 2025 asgari ücret zammı tahmini. Son 2 yılın zammını bilmişti!

SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2025​ yeni asgari ücret​ için net rakam verdi. Ocakta asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı. Temmuz ayında asgari ücretli zam​ almazken, yüksek enflasyon​ ve yaşam maliyetleri çalışanların alım gücünü düşürdü. Asgari ücret zam beklentileri yükselirken Erdursun, beklentilere cevap gelip gelir mi, sorusunu cevapladı. İşte asgari ücret zammında yeni tahmin.

OVP'YE GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAMMI

SGK uzmanı Özgür Erdursun, tgrthaber.com Ekonomi Editörü Kübra Çelebi'ye asgari ücret zammı için şu açıklamalarda bulundu;

"Orta Vadeli Program açıklandı. 2025 yılında hedeflediğimiz enflasyon yüzde 17,5. Bu oranda asgari ücreti artırırlarsa ortaya çıkacak tablo açık. Yalnız önemli bir nokta var.

Bize kredi notumuzu artıran kuruluşlar diyor ki; "Daha iyi duruma gelebilmeniz için hedeflenen enflasyon oranında artış yapın." Hükümet bunu dikkate alırsa, hedef enflasyona göre artış yaparlarsa asgari ücret 20 bin TL olur. Orta Vadeli Program'a göre hesap bu. Ancak böyle bir durumun çok kabul olacağını düşünmüyorum.

Asgari ücretli bu sene temmuz zammını almadı. Beklentiler yükseldi. Eğer zam için beklentilere cevap verilir mi diye sorarsanız, bence vermeleri gerekir ama hükümet yetkilileri şöyle düşünüyor; "Biz asgari ücreti bir miktar aktardığımız zaman bu sefer iğneden ipliğe herkes aynı oranda hizmet maliyetlerini artırıyor. Biz uğraşıyoruz enflasyon düşsün diye bu sefer tekrar her şeye aynı oranda zam yapılıyor. Zam demek enflasyon demek."

TEPKİLER ODAĞINDA MAKSİMUM 25 BİN TL'YE ÇIKACAK

Bu sene de enflasyon düşsün diye asgari ücrete zam yapılmadı. Şimdi daha düşük oranla artış yapmak istiyorlar ki enflasyon körüklenmesin. Ortada zor bir durum var. Asgari ücretlinin durumu kötü. Zam almadı. Hükümet vatandaşa bir yıllık zammı size verdik demişti yüzde 49 ile. Yani zammı bu sene çalışan peşin aldı.

2025'teki enflasyon hedefi yüzde 17,5 bu durumda belki yüzde 25 oranında bir zam verilebilir. Şu anda asgari ücreti ben 20 bin lira yapmak isteyeceklerini ama çok büyük tepkiler alacaklarını, bu tepkiler doğrultusunda hareket edip maksimum 25 bin TL'ye çıkartacaklarını düşünüyorum.