Asgari ücret zam oranı sonrası piyasada son durum: Altın oynadı, gözler euro ve dolarda

24 Aralık 2024 21:07 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 21:15

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi ve işveren temsilcilerinin farklı taleplerini masaya yatırdı. İşçi ve işverenlerin en önemli gündemi olan 2025 asgari ücret zam oranı açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğunu açıkladı. Asgari ücret belli olduktan sonra ons altın fiyatında küçük bir düşüş oldu. Yatırımcı zam oranı sonrası gözünü altın, dolar ve euroya çevirdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşme tarihini erkene çekti ve bu akşam toplandı. Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret belli oldu. Asgari ücret 2025​ yılında 22 bin 104 lira olacak. ASGARİ ÜCRET SONRASI GÖZLER ALTIN, EURO VE DOLAR'A ÇEVRİLDİ İşçi ve işverenin gözü asgari ücret belli olduktan sonra altın, euro ve dolara çevrildi. Ons altın 2.617,22 dolardan işlem görürken gram altın 2.963,79 TL’den, euro 36,59 TL, dolar ise 35,22 TL’den işlem görüyordu. Yatırımcılar 2025 asgari ücret oranı belli olduktan sonra altın, euro ve doların seyrini yakından takip ediyor. ONS ALTINDA DEĞİŞİKLİK Asgari ücret belli olduktan sonra ons altın 2.615,90 oldu. Gram altın 2.964,73 TL’den işlem görüyor. Euro 36,57 TL, dolar ise 35,20 TL’den işlem görüyor. İlgili Haberler Son dakika | Asgari ücret miktarı belli oldu! Bakan Işıkhan toplantının ardından açıkladı Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşı ve primler de değişti! İşte yeni zamlı tutarlar