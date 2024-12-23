Asgari ücret zammı için AK Parti kulisinden sızan rakam şaşırttı: Son günlere girildi: Gözler Beştepe'ye çevrildi

23 Aralık 2024 13:00 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 13:29

Asgari ücret zammında sona yaklaşılırken, "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusunun cevabı bu hafta belli olacak. Zam pazarlığının 4. ve son görüşmesi bu hafta yapılırken, gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi. AK Parti kaynaklarına göre, "Asgari ücret 24 bin TL'den düşük, 25 bin TL'den yüksek olmayacak" açıklamaları kulislerde dolaşırken, zam kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

Asgari ücret 4. toplantısının ne zaman yapılacağı gündem oldu! Yeni rakamın belli olması bekleniyor

Asgari ücret 4. toplantısının ne zaman yapılacağı gündem oldu! Yeni rakamın belli olması bekleniyor

Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret zammı için geri sayım başladı. 2025 asgari ücretinin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. ve son toplantısı bu hafta yapılacak. Üçüncü toplantıda işçi kesimi, asgari ücret için 29 bin 853 TL teklif etmişti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücrete yüzde 45 artı yüzde 20 refah payı istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. İşverenin ise teklifinin yüzde 25 civarında olması bekleniyor.

AK PARTİ KULİSLERİNDE KONUŞULAN RAKAM

AK Parti kulislerinde ise asgari ücretin 24 bin TL ile 25 bin TL arasında bir seviyeye çıkması bekleniyor. Asgari ücretin kesin olarak ne kadar olacağı, bu hafta yapılacak son toplantıdan sonra belli olacak. Gözler ise bir yandan 4. toplantıya diğer yandan da bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi.

TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET TALEBİNİ AÇIKLADI

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçilerin taleplerini 29 bin 853 TL olarak açıklamış ve bu rakama yüzde 45 zam ile yüzde 20 refah payı eklenmesini istemişti. Öte yandan, işveren tarafını temsil eden TİSK'in önerisi ise daha düşük seviyelerde kalıyor. MÜSİAD ise asgari ücret artışının yüzde 25'i aşmaması gerektiğini savunuyor. Yeni asgari ücretin, 23-27 Aralık tarihleri arasında belirlenmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Enflasyon hedefi ve yıl sonu enflasyonu dikkate alındığında, piyasalarda asgari ücrette yüzde 30-40 arasında bir artış öngörülüyor. İş dünyasındaki görüşlere göre ise yeni asgari ücretin 22-23 bin TL civarında olması muhtemel.

Zam tahminleri arasında, yıl sonu enflasyonunun veya hedef enflasyonunun dikkate alınıp alınmayacağı konusunda farklı görüşler bulunuyor. Ancak piyasalarda, asgari ücretin yüzde 30-40 aralığında bir artışla 22-23 bin TL civarına yükselmesi bekleniyor. Yabancı kuruluşların raporlarında da benzer bir artış oranı öngörülüyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolar şu şekilde;

Yüzde 32,5: 22 bin 527 lira

Yüzde 35: 22 bin 952 lira

Yüzde 36: 23 bin 122 lira

Yüzde 37: 23 bin 292 lira

Yüzde 38: 23 bin 462 lira

Yüzde 39: 23 bin 632 lira

Yüzde 40: 23 bin 802 lira

Yüzde 41: 23 bin 973 lira

Yüzde 42: 24 bin 143 lira

Yüzde 43: 23 bin 313 lira

Yüzde 44: 24 bin 483 lira

Yüzde 45: 24 bin 653 lira

Yüzde 46: 24 bin 823 lira

Yüzde 47: 24 bin 993 lira

Yüzde 48: 25 bin 163 lira

Yüzde 49: 25 bin 333 lira

Yüzde 50: 25 bin 503 lira

GÖZLER BEŞTEPE'YE ÇEVRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Bu kritik toplantının gündeminde, özellikle asgari ücret zammı bulunuyor. Milyonlarca işçi ve çalışan toplantıdan çıkacak sonuçları dikkatle takip edecek. Toplantıda, ekonomik durum ve enflasyonun etkileri üzerine de değerlendirmeler yapılacak ve yeni düzenlemelerin nasıl şekilleneceği üzerine kararlar alınacak.