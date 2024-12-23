Memur ve emekliye büyük zam sinyali! Kritik veri geldi: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni zam tablosu

23 Aralık 2024 09:45 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 10:18

Emekliler ve memurlar için zam oranı heyecanla bekleniyor. SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin gözü, yıl sonu enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan gelen yeni tahminler, 2025 yılı zam oranlarına ışık tutuyor. İşte emekli ve memurların maaşlarına yansıyacak olası zam oranlarına dair detaylar…

Yeni asgari ücret ve en düşük emekli maaşı için AK Parti kulislerinde hareketlilik! Ankara’da pazarlık masası ısınıyor

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2025 yılına ilişkin memur ve emekli zammı için geri sayım sürüyor. Zammın belirlenmesine iki hafta kala, 5 aylık enflasyon oranı kesinleşirken Merkez Bankası'ndan gelen yeni verilerle hesaplamalar güncellendi. Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış oranları şekillenmeye başladı.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINDA SON DURUM

Ocak ayı yaklaştıkça, memurlar ve emekliler için maaş artış beklentileri netleşiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın son altı ayındaki enflasyon oranı kadar zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışıyla birlikte enflasyon farkını da maaşlarında görecek. Merkez Bankası’nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 45,28 olarak açıklandı. Buna göre, 2024 yılının ikinci altı aylık dönemindeki TÜFE artışı yüzde 16,47 olacak.

ZAM ORANLARI

Ekonomistlerin tahminleri doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 16,47, memurlar ve memur emeklileri için ise yüzde 5,88 enflasyon farkıyla toplamda yüzde 12,23 artış olacak. Bu oranlarla birlikte, en düşük memur maaşı 39 bin 205 liradan 44 bin liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi maaşı ise 17 bin 588 liradan 19 bin 739 liraya çıkacak.

REFAH PAYI BEKLENTİSİ

Enflasyon farkları netleşirken, memur ve emekliler için iki önemli beklenti gündemde:

Zam eşitlemesi: Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeden kaynaklı artışları, enflasyon farkıyla eşitlenebilir. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle memur emeklilerinin aynı oranda zam alması sağlanabilir. Refah payı: Enflasyon artışına ek olarak tüm emeklilere refah payı verilmesi gündemde yer alıyor. Bu durumda zam oranlarının yüzde 20 seviyesine çekilmesi mümkün olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA ARTIŞ

Emekliler için belirlenen en düşük maaşın da artırılması bekleniyor. Temmuz ayında 10 bin TL’den 12 bin 500 TL’ye çıkarılan taban maaş, zam oranlarına bağlı olarak, enflasyon artışı uygulanırsa 14 bin 500 TL, refah payı eklenirse 15 bin TL ve üzeri seviyelere yükselecek.

YASAL DÜZENLEME YOLDA

Bu zam oranlarının uygulanabilmesi için 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon verilerinin ardından karar alınacak. Taban maaş artışı, zam eşitlemesi ve refah payı gibi düzenlemeler, TBMM’ye sunulacak bir yasa tasarısıyla hayata geçirilecek. Yasalaşmanın ardından ek ödemeler maaşlara yetiştirilecek. Gecikme olması durumunda aradaki fark, ilerleyen tarihlerde hesaplara yatırılacak.

TAHMİN NASIL YANSIYACAK?

2024 enflasyonu: Yüzde 45.28

Temmuz-Aralık enflasyonu: Yüzde 16.47

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: Yüzde 16.47

Memurlar ve memur emeklileri TÜFE farkı: Yüzde 5.88

Memurlar ve memur emeklileri zam oranı: Yüzde 12.23