Memur ve emekli maaş zammı hesapları sil baştan! Enflasyon tahmini değişti: Yeni rakamlar belli oldu

20 Aralık 2024 15:14 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 15:20

Memur ve emekliler, maaş zamlarına dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Kasım ayı enflasyonu ile beş aylık toplam enflasyon yüzde 14,57 olarak belirlenmişti. Artık gözler, nihai zam oranını belirleyecek aralık ayı verisine çevrildi. Merkez Bankası'nın piyasa anketi beklentilerdeki değişimi ortaya koydu. Piyasanın enflasyon tahminleri yukarı yönlü revize edildi. Memur ve emekliler için 2025 yılına dair zam senaryoları şekillenmeye başladı. İşte memur ve emekliler için 2025 yılı zam senaryosu...

Emekli zammı için tarihi açıklama! İlk kez telaffuz edildi: Umutlar yeşerdi

Emekli zammı için tarihi açıklama! İlk kez telaffuz edildi: Umutlar yeşerdi

Ocak ayına sayılı günler kala milyonlarca işçi, memur ve emeklinin gözü kulağı maaş zam oranlarına çevrilmiş durumda. Zam oranlarını belirlemede, temmuz ayından bu yana oluşan 6 aylık enflasyon oranı kritik bir rol oynuyor. Kasım ayı itibarıyla beş aylık enflasyon verileri açıklandı ve toplamda yüzde 14,57 olarak hesaplandı. Kesin zam oranı ise aralık ayı enflasyonuyla birlikte netleşecek.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre, aralık ayında enflasyonun yüzde 1,72 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahmin doğrultusunda 6 aylık toplam enflasyonun yüzde 16,54 civarında olacağı öngörülüyor.

İŞÇİ EMEKLİLERİNE ZAM ORANI

Emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon oranında zam yapılıyor. Kasım ayı itibarıyla işçi emeklileri için yüzde 14,57’lik zam kesinleşmiş durumda. Piyasa beklentilerine göre, yeni yılda işçi emeklilerinin maaşlarına yüzde 16,54 oranında bir artış yapılması bekleniyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE MUHTEMEL ZAM

Memurlar ve memur emeklileri için zam oranı, enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden doğan artışlarla belirleniyor. Temmuz ayında yüzde 10'luk toplu sözleşme zammı alan memurlar, 6 aylık enflasyon oranının bu yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark almaya hak kazanacak. Üzerine, toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 6'lık ek zam da eklenecek. Enflasyon tahminleri dikkate alındığında memur ve memur emeklilerinin yüzde 5,95’lik enflasyon farkı alacağı, toplam zam oranının ise yüzde 12,62’ye ulaşacağı öngörülüyor.

EN DÜŞÜK MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

MEMURLAR: Temmuz ayında en düşük memur maaşı 39.177 TL’ye yükselmişti. Yüzde 12,62’lik bir zam oranı gerçekleşirse, bu rakam ocak ayında 44.121 TL’ye çıkacak.

MEMUR EMEKLİLERİ: En düşük memur emekli aylığı, temmuz ayında 17.587 TL olarak belirlenmişti. Ocak ayında bu maaşın yüzde 12,62 zamla 19.806 TL’ye yükselmesi bekleniyor.