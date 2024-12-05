Asgari ücret zammı için bomba kulis! Üst düzey AK Partili isimlerin konuştuğu rakam sızdı

05 Aralık 2024 15:40 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 15:41

Asgari ücret zammı için geri sayım sürüyor. Milyonlarca çalışan, 2025 yılı için belirlenecek yeni asgari ücreti merakla bekliyor. İlk toplantısını 10 Aralık’ta gerçekleştirecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yıl sonuna doğru zammı netleştirecek. Öne sürülen rakamlar arasında dikkat çeken bir tahmin ise Gazeteci Yazar Gürbüz Evren’den geldi. AK Partili üst düzey yetkililerle görüştüğünü belirten Evren, "Yaptığım görüşmelere dayanarak, asgari ücretin 24-25 bin TL aralığında olması bekleniyor. Hatta 25 bin TL'yi bulursa şaşırmamak gerek" ifadelerini kullandı.

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Asgari ücrete yapılacak zam​ için süreç hızlandı. İşçi​, işveren​ ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirecek. Toplantıda işçi tarafını en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş​, işverenleri ise TİSK temsil ederken, hükümetten 5 kişilik bir temsilci heyeti hakem rolüyle masada yer alacak.

Toplantıda, Aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde taşeron işçi olarak çalışan Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven bu yılki komisyonda Türk-İş'le birlikte asgari ücretlilerin sorun ve taleplerini dile getirecek.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2024 yılı itibarıyla asgari ücret, geçtiğimiz dönemde yapılan yüzde 49'luk zamla 11.402 TL'den net 17.002 TL'ye yükselmişti. Brüt asgari ücret ise 20.002 TL olarak belirlenmişti. Bu rakamın işverene toplam maliyeti 23.502,94 TL olarak hesaplanmış, bu maliyetin bileşenleri şu şekilde oluşmuştu:

Brüt ücret: 20.002 TL

Sosyal Güvenlik Primi: 3.100,39 TL

İşveren İşsizlik Sigortası Primi: 400,05 TL

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA İLK TEKLİFİ TİSK VERECEK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında ilk teklifi işveren tarafını temsilen TİSK sunacak. Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri, enflasyon, büyüme oranları ve kamuoyu araştırmalarına dayalı verileri paylaşacak. Son olarak Türk-İş, işçi kesiminin talebini masaya getirecek.

2025 ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Gazeteci-Yazar Gürbüz Evren, TV100’de katıldığı bir programda, 2025 yılı için kulislerde konuşulan rakamları paylaştı. Evren, AK Parti’nin üst düzey yöneticileriyle yaptığı görüşmeler sonucu "Yeni asgari ücretin 24-25 bin TL arasında olabileceği" yönünde bilgi aldığını ifade etti. Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eklemeleriyle bu rakamın 25 bin TL’nin üzerine çıkabileceğini belirtti.

ZAM SENARYOLARI

Yeni asgari ücret için farklı zam oranları üzerinden senaryolar değerlendiriliyor:

Yüzde 35 zam yapılırsa net asgari ücret: 22.502 TL

Yüzde 40 zam yapılırsa net asgari ücret: 23.802 TL

Yüzde 45 zam yapılırsa net asgari ücret: 24.653 TL

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayında komisyon 4 toplantı düzenleyecek. 3 uzlaşma toplantısı ve bir nihai karar toplantısı. 2025 yılı için yeni asgari ücretin, 23-26 Aralık tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanması bekleniyor. Asgari ücretle ilgili son karar, hem işçi hem işveren taraflarının talepleri ve ekonomik verilerle şekillenecek.