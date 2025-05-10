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Ekonomi
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 | Emir Yücel

Asgari ücret zammı için çalışmalar başladı! Uzman isim rakam vererek açıkladı

Asgari ücrete ara zam tartışmaları hız kazandı. Katıldığı bir TV programında konuşan Ekonomist Dr. Şeref Oğuz; ‘Hesaplamalar yapılmaya başlandı’ diyerek çarpıcı açıklamalar yaptı. Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Sorusunun cevabını milyonlar merakla beklerken, gözler Temmuz ayına çevrildi. İşte detaylar…

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Asgari ücret zammı için çalışmalar başladı! Uzman isim rakam vererek açıkladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 12:58

Milyonları ilgilendiren asgari ücrete zam konusu Türkiye'nin gündemine oturdu. Yılbaşında yüzde 30 zam alan milyonlarca asgari ücretli çalışanın aylık geliri 22 bin 104 TL olmuştu. Enflasyondan dolayı ara zam bekleyen asgari ücretliler için, gözler Temmuz ayına çevrildi.

Asgari ücret zammı için çalışmalar başladı! Uzman isim rakam vererek açıkladı

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Milyonların beklediği zam konusunu katıldığı bir TV programında açıklayan Ekonomist Dr. Şeref Oğuz rakam vererek Temmuz ayını işaret etti.

İşte Oğuz'un açıklamaları:

TÜSİAD'ın önerisi üzerine 2022 yılında asgari ücrete senede 2 kere zam konusu gündeme gelmişti ve bu olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da 'önümüzdeki gelişmelere göre asgari ücreti düşünebiliriz' dediği için asgari ücrete ikinci bir zam neden olmasın?

Asgari ücret zammı için çalışmalar başladı! Uzman isim rakam vererek açıkladı

Şu anda hesap-kitap çalışmaları da başladı. Temmuz ayında asgari ücrete zam gündeme gelirse asgari ücretin 6 aylık enflasyon farkına göre yeni pozisyonu 25 bin lira ile 26 bin 500 lira arasında olabilir.

EMEKLİLERE ZAM GELECEK Mİ?

Emekli, memur ve memur emeklileri, 6 aylık enflasyon farkına bağlı olarak yeni zam tablosunu sabırsızlıkla bekliyor. Mayıs ve Haziran enflasyon oranlarının belirlenmesiyle, milyonların güncellenmiş maaşları da netlik kazanacak.

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#asgari-ucret
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