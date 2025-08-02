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 | İrem Çınar

Asgari ücret zammı için çarpıcı tahmin! Özgür Erdursun 2026 için oran verdi

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2026 yılında asgari ücrete yapılacak zam hakkında tahminlerde bulundu. Milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği zam oranını değerlendiren Erdursun, maaş artışlarının alım gücü üzerindeki etkilerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 14:19
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 14:19

Asgari ücretli çalışanlar 2025 yılına girerken yapılan 22 bin 104 TL'lik zamla yılı tamamlamaya hazırlanıyor. Ancak milyonlarca çalışan, ek bir beklentisi içindeydi fakat beklenen haber gelmedi.

Asgari ücret zammı için çarpıcı tahmin! Özgür Erdursun 2026 için oran verdi

ZAM ORANI YÜKSEK OLMAYABİLİR

yılında asgari ücrette ne kadar artış yapılacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Özellikle memur ve emeklilere temmuz ayında yapılan ara zamların asgari ücretlilere yansımaması, beklentileri daha da artırdı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı , Sözcü TV’de katıldığı programda, zammına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Erdursun, 2026’da yapılacak zammın beklentilerin çok üzerinde olmayacağına dikkat çekti.

Asgari ücret zammı için çarpıcı tahmin! Özgür Erdursun 2026 için oran verdi

EN İYİ SENARYODA YÜZDE 20 ZAM BEKLENİYOR

Erdursun’un tahminine göre, en olumlu şartlarda bile 2026 yılı için yaklaşık yüzde 20 civarında olacak. Bu tahmin gerçekleşirse, Ocak 2026 itibarıyla asgari ücret 26 bin 524 TL’ye yükselecek.

Ancak Erdursun, bu zammın özellikle sabit gelirli vatandaşlar için yetersiz kalacağını belirtti. Kiralar ve diğer temel ihtiyaç giderlerinin artmaya devam edeceğini, enflasyonun ise yüksek seyretmeye devam edeceğini ifade etti.

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#Ekonomi
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