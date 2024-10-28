Asgari ücret zammı için dikkat çeken senaryo! İşte en yüksek asgari ücret tahmini

28 Ekim 2024 12:00 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 12:39

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Yeni asgari ücret pazarlığı için gözler, aralık ayına çevrildi. Kulislerde tahminler konuşulmaya başlandı. Asgari ücret konusundaki tartışmalar kamuoyunun gündeminde ilk sıralara yerleşti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın ABD'de yabancı yatırımcılarla buluşmasında asgari ücrette "yüzde 25 seviyesinde zam yapılmasının makul olabileceği" değerlendirmesi için ekonomistlerden yorum geldi. İşte masada yer alan asgari ücret 2025 zam senaryoları ve yeni maaş tablosu.

Asgari ücret ve memur maaş zammı ile hepsi yükselecek! İşte yeni yılda kalem kalem artacak ödemeler

Asgari ücret ve memur maaş zammı ile hepsi yükselecek! İşte yeni yılda kalem kalem artacak ödemeler

Asgari ücret 2025 zammı için oranlar ve maaş tablosu gelmeye başladı. Alım gücü düşen çalışanların gözü ocak ayında yapılacak asgari ücret zammında. Masada olan rakamlar şekillenmeye başladı. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirlemek adına toplanacak. Milyonlarca çalışan ocak ayında maaşlarda ne kadar artış olacağını merak ediyor. İşte olası zam senaryoları.

ASGARİ ÜCRET OCAK ZAMMI BEKLENTİLERİ

Aralık ayı, asgari ücret ayı olacak. Milyonlarca çalışan şimdiden pazarlıklara kilitlendi. 2024 yılı için yapılan görüşme maratonunda asgari ücret yüzde 49 zam ile net 17bin 2 liraya yükselmişti. Şimdi ise 17 bin lira olan asgari ücretin yeni yılda kaç lira olarak uygulanacağı merak ediliyor. Masada farklı asgari ücret 2025 zam senaryolar öne çıkıyor.

Orta vadeli programda 2025 yılı için enflasyon hedefi yüzde 17,5 olarak açıklandı. Asgari ücrete eğer bu oranda bir artış yapılırsa

2975 lira 35 kuruşluk bir zamma denk geliyor. Bu da 2025'te asgari ücretin 19 bin 977 lira 35 kuruşa yükselmesi demek oluyor.

Merkez Bankası'nın beklentisi ise 2025 enflasyonunun yüzde 20 oranında gerçekleşeceği yönünde. Bu da asgari ücrete yüzde 20 oranında zam demek. O zaman 17 bin 2 liralık asgari ücret, 20 bin 402 lira 40 kuruş olacak. Yani bu da 3400 liralık bir artışa tekabül ediyor.

REFAH PAYI BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her dönem olduğu gibi refah payı vermesi de beklentiler arasında. Böylelikle artış oranının yüzde 25'i geçebileceği konuşuluyor. Yüzde 25'lik bir artış olursa 21 bin 252 lira 50 kuruş olacak çünkü o yüzde 17,5 üzerine 2024 yılında gerçekleşen enflasyon rakamından bir refah payı verilmesi gündeme gelebilir. Refah payıyla beraber artış oranı yüzde 30'u bulursa net asgari ücret 17 bin 2 liradan 22 bin 102 liraya çıkmış olacak.

ASGARİ ÜCRET İÇİN YÜZDE 25 ZAM SENARYOSU

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın ABD'de yabancı yatırımcılarla buluşmasında asgari ücret için "yüzde 25 seviyesinde zam yapılmasının makul olabileceği" değerlendirmesi tartışmalara neden oldu.

Konuyla ilgili ekonomi yazarı Şeref Oğuz SÖZCÜ TV'de konuştu.

Şeref Oğuz, "Asgari ücretin 25 bin 248 lira olması halinde 17 bin 2 lira alım gücüne gelecek. Sadece enflasyon artmıyor, emeğin milli gelirden aldığı pay kasıtlı olarak düşürülüyor. Yıl başında asgari ücrete yüzde 50 zam yapsanız da bu kafayla giderseniz üç ay sonra 17 bin 2 liranın üzerine koyduğun şey bitecek." değerlendirmesinde bulundu.

ZAMMI ORANLARI VE MAAŞ TABLOSU

Yüzde 20 zam gelmesi halinde: 20 bin 402 lira

Yüzde 25 zam gelmesi halinde: 21 bin 252 lira

Yüzde 30 zam gelmesi halinde: 22 bin 102 lira

Yüzde 40 zam gelmesi halinde: 23 bin 802 lira

Yüzde 45 zam gelmesi halinde: 24 bin 652 lira

Yüzde 50 zam gelmesi halinde 25 bin 503 lira

118 İKTİSATÇIDAN ORTAK ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI

118 iktisatçı ortak imzaladıkları basın açıklamasında asgari ücret artışlarında gerçekleşen enflasyon oranının dikkate alınması ve gelir dağılımını da gözeten bütüncül bir ekonomi politikası izlenmesi gerektiğini ifade etti.

İktisatçılar, 2025 için öngörülen artışın gerçekleşen enflasyon yerine yüzde 25'lik beklenen enflasyon oranı baz alınarak belirlenmesi planının, bilimsel ve sosyal açıdan kaygı verici olduğunu belirtti.