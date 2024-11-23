Asgari ücret zammı için iki yol ayrımı! 21 mi 44 mü? Tüm çalışanların kaderi bu soruda kitlendi

23 Kasım 2024 11:32 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 11:35

Asgari ücret 2025 zammı için tartışmalar sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında bir araya gelerek yeni asgari ücreti belirleyecek. 7 milyon doğrudan, milyonlarca kişi ise dolaylı olarak bu karardan etkilenecek. Asgari ücrette pazarlık hangi orandan başlayacağı merak konusu olurken masada hedef enflasyon oranı ile gerçekleşen enflasyon oranı var. Çalışanları yakından ilgilendiren bu sorunun cevabı asgari ücret ocak zammında düğümü çözecek.

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Yeni asgari ücret​ için nefesler tutuldu. 2025 yılında Türkiye​'deki milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ önemli açıklamalarda bulunmuş, tüm çalışanlar ise heyecanlanmıştı. Asgari ücret zammında beklentiler arttı. Yüzde 21 mi yoksa 44 mü zam​ gelecek, sorusu hız kazandı. Ekonomi dünyası bu soruya kitlenmişken gazeteci Ferhat Murat konu hakkında kritik bir noktaya dikkat çekti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA İKİ PARAMETRE

Ferhat Murat'ın açıklamaları şöyle;

"İki tane asgari ücret zam oranını belirleyecek parametre var. Birincisi gerçekleşen enflasyon​ bunun yüzde 44 olması bekleniyor. Beklenti önceden yüzde 38-42 arasındaydı. Yukarı doğru revize edildi. Yıl sonu enflasyonu kısa sürede içerisinde belli olacak. Buna göre de maaş zam oranları belli olacak.

ASGARİ ÜCRET 25 BİN LİRA OLABİLİR

Eğer gerçekleşen enflasyona göre hayata geçirilirse biz yüzde 44 bandında 24 bin 483, eğer bir refah payı da eklenirse 25.000 civarında veya belki bunun biraz üzerinde bir rakam göreceğiz. Yani yüzde 50'ye yakın bir oran gelebilir.

Bunun bir de işveren tarafı var. İşverenler yüzde 25 bandını konuşuyor. Yüzde 25 zam yapılırsa asgari ücret 21 bin 252 lira olur.

BEKLENTİ 21 GERÇEKLEŞEN 44

Ortodoks politikaları savunan ekonomistler de der ki; Beklenti enflasyonuna göre siz maaş zamlarını ve diğer artış oranlarını buna

göre hesaplamalısınız ki hedeflediğiniz noktada enflasyonu tamamlayabilirsiniz. Beklenti enflasyonu Merkez Bankası'nın 2025 yılı, yani gelecek yıl enflasyonu için yaptığı öngörü ve hesaplama. Bugünkü parametreler ışığında piyasanın aktörleri tarafından yapılan bir anket sonucunda yapılan bir hesaplama. O da yüzde 21 olarak gösterildi.

YÜZDE 21 ZAM YAPILIRSA YÜZDE 23'LÜK BİR ERİME YAŞANIR

Ortodoks politikalar bunu söylüyor olabilir ama 2024'ün başından sonuna yüzde 44 oranında bir enflasyona artışını göğüslemiş bir vatandaş özellikle sabit gelirliler yüzde 21'lik bir zamla karşı karşıya kalırsa bakıldığında yüzde 23'lük bir erime durumu söz konusu olacak. Zaten belli alanlarda ticari ahlak noktasındaki eksikliklerden kaynaklı veya fırsatçılıktan kaynaklı yüzde 100'lere varan artışlar görüyoruz.

BU SENARYODA HİÇ ZAM YAPILMAMASI LAZIM

Eğer beklenti enflasyonuna göre gerçekleştirilirse yani yüzde 21 verilirse burada neyi tesis etmek lazım; gıda başta olmak üzere piyasadaki ürünlerin fiyat artış hızını sıfırlamak lazım. Yani marketlere zam gelmeyecek. Daha sert tedbirlerin devreye girmesi lazım. Bu çok mümkün mü bunu sorgulamak lazım."