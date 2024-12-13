Asgari ücret zammı için İTO Başkanı'ndan dikkat çeken öneri! Bu oran işçiyi ve emekçiyi üzecek

13 Aralık 2024 11:24 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 12:41

Asgari ücret görüşmeleri hız kesmeden devam ediyor. İlk oturumu 10 Aralık'ta gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 16 Aralık'ta ikinci kez bir araya gelecek. Milyonlarca çalışan, maaşlarına yapılacak zammı merakla beklerken İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Avdagiç, artışın, hedeflenen enflasyon oranına göre yapılmasının olumlu sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Asgari ücrette ikinci toplantı ne zaman? Asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor

Asgari ücrette ikinci toplantı ne zaman? Asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor

Yeni yıl yaklaşırken, milyonlarca çalışanın merak ettiği asgari ücret zammı için gözler 16 Aralık'taki ikinci toplantıya çevrildi. 10 Aralık'ta yapılan ilk toplantıda henüz bir rakam açıklanmazken, zam oranının belirlenmesinde önemli bir soru gündeme geldi: "Asgari ücrete hedeflenen enflasyon mu yoksa yaşanan enflasyon oranına göre mi zam yapılacak?" Bu soruya, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç​'ten cevap geldi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA "HEDEFLENEN ENFLASYON" TALEBİ

Avdagiç, Türkiye'de yaklaşık 7 milyon kişinin asgari ücretle çalıştığını ve bu rakamın, yeni asgari ücretin belirlenmesinde toplumun tüm kesimlerinin ortak menfaatine uygun bir şekilde belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, asgari ücretin sadece bir taban ücret belirleme meselesi olmadığını belirten Avdagiç, bu ücretin işsizlik maaşından SGK primlerine, kıdem tazminatından staj ücretlerine kadar birçok alanda etkili olduğunu ifade etti.

Avdagiç, asgari ücret artışının "hedeflenen enflasyon" dikkate alınarak yapılmasının, fiyatlama davranışlarından beklenti yönetimine ve talep dengesine kadar pek çok alanda olumlu etkiler oluşturacağına inandığını söyledi. Ekonomi yönetiminin perspektifiyle uyumlu, hem işçi hem de işveren​ taraflarının üzerinde mutabık kalacağı bir artış oranının belirlenmesinin önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

VERGİ DİLİMLERİNDE YENİDEN DÜZENLEME

Avdagiç, bunun yanı sıra, gelir vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesinin de gündemde tutulması gerektiğini ifade etti. Bu düzenlemenin, hem alım gücünü artıracağını hem de işverenlerin üzerindeki maliyet baskısını hafifleteceğini, aynı zamanda kayıt dışı ekonomiyi azaltacağını belirtti.