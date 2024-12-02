Asgari ücret zammı için kritik formül! SGK uzmanı tek tek hesapladı: Asgari ücret 30 bin TL nasıl olur?

02 Aralık 2024 11:50 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 12:15

Asgari ücret zammı için geri sayım sürerken, milyonlarca çalışanın gözü kulağı açıklanacak yeni rakama çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantısına kısa bir süre kala, SGK uzmanı İsmail Sevinç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeme getirdiği 30 bin liralık asgari ücret teklifinin formülünü tek tek hesaplayarak kamuoyuyla paylaştı. İşte Asgari ücret için yapılan o hesaplama...

Erken emeklilik için büyük fırsat! Asgari ücret zammı ile 60 bin liranın üzerinde zam geliyor: SGK primi için son günler

Erken emeklilik için büyük fırsat! Asgari ücret zammı ile 60 bin liranın üzerinde zam geliyor: SGK primi için son günler

Asgari ücrete yapılacak zam​ tartışmaları yılın sonuna yaklaşırken gündemin en önemli konularından biri haline geldi. Asgari Ücret​ Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısını 10 Aralık’ta gerçekleştirmesi bekleniyor. Zam pazarlıkları öncesinde sendikalar ve siyasi partiler taleplerini dile getirmeye devam ediyor. CHP​ Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz gün asgari ücretin net 30 bin TL olması gerektiğini açıklamıştı.

30 BİN TL’LİK ASGARİ ÜCRET FORMÜLÜ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanı İsmail Sevinç, bu teklifi değerlendirerek, 30 bin TL’lik asgari ücret için gereken mali formülü anlattı. Sözcü'nün haberine göre; Sevinç, bir çalışana net 30 bin TL verilmesi durumunda işverene maliyetin 41.471 TL’ye çıkacağını, ancak 6 bin TL’lik devlet desteği sağlanarak bu maliyetin 35 bin TL’ye indirilebileceğini belirtti. Bu destekten küçük esnaf ve farklı ölçeklerdeki işverenlerin kademeli olarak yararlanacağını ifade eden Sevinç, yaklaşık 10 milyon çalışanın asgari ücret desteğinden faydalanacağını öngördü.

Sevinç'in açıklamalarına göre, bu sistem küçük ölçekli işletmelere yaklaşık sekiz kat, büyük ölçekli işletmelere ise iki kat daha fazla destek sağlanmasını içeriyor. Bunun toplam maliyetinin yaklaşık 250 milyar TL’yi bulması bekleniyor. İsmail Sevinç, asgari ücret artışının bütçeye etkisini de detaylı bir şekilde açıkladı. 2024 yılı sonunda prim gelirlerinin 3 trilyon TL’yi bulacağını ifade eden uzman, yüzde 70’lik bir artışla 30 bin TL’ye çıkan asgari ücretin prim gelirlerini 2 trilyon TL artıracağını söyledi. Bu ilave gelirden 250 milyar TL’nin işveren desteği için, kalan 750 milyar TL’nin ise emekli maaşlarına seyyanen 3 bin TL zam olarak kullanılabileceği hesaplanıyor.