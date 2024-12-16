Asgari ücret zammı için kritik ikinci toplantı sona erdi! Son randevudan da rakam çıkmadı

16 Aralık 2024 14:33 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 16:40

Yeni asgari ücret için geçerli olacak rakamın belirlenmesi adına ikinci toplantı bugün yapıldı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette yeni tutarı şekillenecek. Asgari ücret pazarlığında ilk toplantıda rakam çıkmadı. Bu toplantıda, hükümet tarafının, TÜİK’in hesapladığı enflasyon rakamlarını masaya yatırdı. TÜRK-İŞ ise bu rakamlara açlık ve yoksulluk sınırlarıyla cevap verdi. İkinci toplantıda asgari ücret yeni tutarı için işçi ve işveren taraflarından taleplerin gelmesi bekleniyordu ancak beklenen olmadı.

Asgari ücret zammı için bomba kulis: Emin Yılmaz hem oran hem rakam verdi! 'AK Parti tabanı baskı yapıyor'

Asgari ücret zammı için bomba kulis: Emin Yılmaz hem oran hem rakam verdi! 'AK Parti tabanı baskı yapıyor'

Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım başladı. 2025​ yılı asgari ücret zammı günler sonra belli olacak. Asgari ücret ve üzerinde çalışan milyonlarda kişi 2025 yılında yapılacak olan zam oranını bekliyor. Tüm ücretleri etkileyecek olan yeni asgari ücret için bugün yapılan ikinci toplantıda yine rakam telaffuz edilmedi. Gözler hükümet kanadı, işçi ve işveren temsilcilerine çevrildi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA İKİNCİ RANDEVU

2025 asgari ücreti için geçerli olarak rakamın belirlenmesi adına görüşmeler sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında uygulanacak yeni asgari ücret için bugün ikinci defa bir araya geldi. Kritik toplantı saat 14.30 itibarıyla başladı.

Bugün saat 14.30’da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda başlayan toplantıya, hükümet, işçi sendikaları ve işveren temsilcileri katıldı. Komisyonda, bir önceki toplantıda olduğu gibi TÜRK-İŞ​ heyetine; TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar Başkanlık ederken, TİSK heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık etti.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), asgari ücret için belirli bir rakamla masaya gelmeyeceğini, ancak enflasyon ve yaşam maliyeti üzerinden taleplerini dile getireceklerini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

Bu toplantıda hükümetin enflasyon verilerini değerlendiren TÜİK’in hesaplamalarına karşılık olarak TÜRK-İŞ'yen bir hamle gelebilir.

İşveren cephesi ise hükümetin her çalışan için ödediği 700 TL’lik desteğin artırılmasını ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasını istiyor.

İKİNCİ TOPLANTIDA RAKAM ÇIKMADI

Asgari ücret pazarlığında ikinci toplantıda da rakam çıkmadı. Asgari ücret zammında gözler üçüncü toplantıya çevrildi. 3. toplantı tarihi ise henüz netleşmedi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM İSTEDİK AMA AÇIKLANMADI

Asgari ücrette ikinci toplantısı sonrası Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar şu açıklamaları yaptı;

"Gerek işveren temsilcilerimiz gerek hükümet temsilcileri bir rakam açıklayın dedik. Kamuoyunda bu rakamları gündeme getirelim, ona göre bir yol çizelim dedik. Ancak rakam açıklanmadı. Şimdi tabii bize şu söylendi. "Toplu iş sözleşmesinde rakam getiriyorsunuz. Elbette ki getiriyoruz toplu iş sözleşme döneminde. Toplu iş sözleşmesi pazarlık masası. Toplu iş sözleşmesi müzakere masası. Asgari ücret pazarlık masası değil. Asgari ücretle çalışan insanların başlangıç ücretinin belirlendiği bir ücrettir. Dolayısıyla Toplu iş sözleşmeleri aylarca sürer. Aylarca masada müzakere yapılır ve sonuçta bir yere gelinir. Anlaşamadığı zaman grev aşamasına kadar yolumuz var.

Ülkede Yaşam şartları belli, yaşam koşulları belli. Bunu dikkate alınarak ücretin belirlenmesi lazım. Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız kötü günler geride kaldı diyor. Kötü günlerin geride kalması elbette ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını mutlu eder, sevindirir. Madem kötü günler geride kaldıysa bu güzel günlerden iyi günlerden biz de faydalanmak istiyoruz. Dolayısıyla bu gelecek güzel günlerden madem kötü günler geride kaldı, bu askeri ücretli vatandaşımız vatandaşlarımızın yüzünü güldürelim. Evlerinin kirasını verebilsinler. Çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilsinler. Mutlaktaki tenceresini kaynatabilsinler. Bunları görüştük. Bunları tartıştık. Ve dolayısıyla 50 dakikalık bir görüşmemiz oldu.

Önümüzdeki hafta Çalışma Bakanlığımız bize üçüncü toplantı gününü bize bildirecekler. Bugün belli olmadı. Dolayısıyla toplantımızı bu vesileyle bitirmiş olduk."

ASGARİ ÜCRET ZAM PAZARLIKLARINDA MASADAKİ RAKAMLAR

Asgari ücret zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşulurken, yeni asgari ücret için pazarlığın başlayacağı oran da belirginleşiyor. Kamuoyunun beklentisi üzerine pazarlığın minimum yüzde 25-35 artış talebi ile başlaması bekleniyor.

Asgari ücrette ihtimaller şöyle;

Yüzde 25 ZAM: 21 bin 252,5 ₺

21 bin 252,5 ₺ Yüzde 26 ZAM: 21 bin 422,52 ₺

21 bin 422,52 ₺ Yüzde 27 ZAM: 21 bin 592,54 ₺

21 bin 592,54 ₺ Yüzde 28 ZAM: 21 bin 762,56 ₺

21 bin 762,56 ₺ Yüzde 29 ZAM: 21bin 932,58 ₺

21bin 932,58 ₺ Yüzde 30 ZAM: 22 bin 102,6 ₺

22 bin 102,6 ₺ Yüzde 31 ZAM: 22 bin 272,62 ₺

22 bin 272,62 ₺ Yüzde 32 ZAM: 22 bin 442,64 ₺

22 bin 442,64 ₺ Yüzde 33 ZAM: 22 bin 612,66 ₺

22 bin 612,66 ₺ Yüzde 34 ZAM: 22 bin 782,68 ₺

22 bin 782,68 ₺ Yüzde 35 ZAM: 22 bin 952,7 ₺

22 bin 952,7 ₺ Yüzde 36 ZAM: 23 bin 122,72 ₺

23 bin 122,72 ₺ Yüzde 37 ZAM: 23 bin 292,74 ₺

23 bin 292,74 ₺ Yüzde 38 ZAM: 23 bin 462,76 ₺

23 bin 462,76 ₺ Yüzde 39 ZAM: 23 bin 632,78 ₺

23 bin 632,78 ₺ Yüzde 40 ZAM: 23 bin 802,8 ₺

23 bin 802,8 ₺ Yüzde 41 ZAM: 23 bin 972,82 ₺

23 bin 972,82 ₺ Yüzde 42 ZAM: 24 bin 142,84 ₺

24 bin 142,84 ₺ Yüzde 43 ZAM: 24 bin 312,86 ₺

24 bin 312,86 ₺ Yüzde 44 ZAM: 24 bin 482,88 ₺

24 bin 482,88 ₺ Yüzde 45 ZAM: 24 bin 652,9 ₺

24 bin 652,9 ₺ Yüzde 46 ZAM: 24 bin 882,92 ₺

24 bin 882,92 ₺ Yüzde 47 ZAM: 24 bin 992,94 ₺

24 bin 992,94 ₺ Yüzde 48 ZAM: 25 bin 162,96 ₺

25 bin 162,96 ₺ Yüzde 49 ZAM: 25 bin 332,98 ₺

25 bin 332,98 ₺ Yüzde 50 ZAM: 25 bin 503 ₺

25 bin 503 ₺ Yüzde 51 ZAM: 25 bin 673,02 ₺

25 bin 673,02 ₺ Yüzde 52 ZAM: 25 bin 843,04 ₺

25 bin 843,04 ₺ Yüzde 53 ZAM: 26 bin 013,06 ₺

26 bin 013,06 ₺ Yüzde 54 ZAM: 26 bin 183,08 ₺

26 bin 183,08 ₺ Yüzde 55 ZAM: 26 bin 353,1 ₺

26 bin 353,1 ₺ Yüzde 56 ZAM: 26 bin 523,12 ₺

26 bin 523,12 ₺ Yüzde 57 ZAM: 26 bin 693,14 ₺

26 bin 693,14 ₺ Yüzde 58 ZAM: 26 bin 863,16 t

26 bin 863,16 t Yüzde 59 ZAM: 27 bin 033,18 ₺

27 bin 033,18 ₺ Yüzde 60 ZAM: 27 bin 203,2 ₺

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş.