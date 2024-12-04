Asgari ücret zammı için refah payı sinyali! Hamza Dağ’dan dikkat çeken açıklama: "Gerekirse Cumhurbaşkanımız devreye girer"

04 Aralık 2024 12:16 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 12:24

Asgari ücret maratonunun başlamasına sayılı günler kala, hem uzmanlar hem de siyasiler açıklamalar yapmaya devam ediyor. AK Parti'den gelen yeni açıklamada, asgari ücrete refah payı eklenmesi ihtimali gündeme geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekirse asgari ücrete müdahale edebileceğini belirterek, bu konuda ilk sinyali verdi.

Asgari ücret zammı için kritik süreç! SGK uzmanı çok net konuştu: O ihtimal zam oranını geri çekebilir

Asgari ücret zammı için kritik süreç! SGK uzmanı çok net konuştu: O ihtimal zam oranını geri çekebilir

Asgari ücret tartışmaları sürerken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. 10 Aralık'taki İşçi, işveren​ ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesinde, milyonlarca çalışanın "asgari ücret ne kadar olacak?" sorusuna cevap aradığı bir dönemde Dağ, asgari ücretin belirlenmesinde miktardan çok oranının önem taşıdığını vurguladı.

"ASGARİ ÜCRETLE MAAŞ ALANLARIN SAYISI ÇOK AZ"

Mynet'e konuşan Dağ, asgari ücretin belirlenmesinin açık bir süreç olduğunu belirterek, "İşveren ve işçi​ temsilcileri bir araya gelip mevcut ve beklenen enflasyonu göz önünde bulundurarak karar verecekler" dedi.

Dağ, açıklamalarında "Asgari ücretin miktarından çok, oranı daha önemli" ifadesine yer verdi. Çoğu çalışanın sigortası asgari ücret üzerinden gösterilse de, sanayi ve hizmet sektörlerinde asgari ücretle maaş alanların sayısının sigortalı çalışanlardan çok daha az olduğunu belirtti.

"İHTİYAÇ GÖRDÜĞÜNDE CUMHURBAŞKANIMIZ DEVREYE GİRER"

Dağ, oranlar hakkında kesin bir açıklama yapmaktan kaçınarak, işçi ve işveren temsilcilerinin taleplerini sunacaklarını söyledi. Ayrıca, asgari ücretin düşük belirlenmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girebileceğini belirtti. "Geçtiğimiz yıllarda, özellikle pandemi sonrası yüksek enflasyon​ dönemlerinde Cumhurbaşkanımız gerekli adımları atmıştı. İhtiyaç duyulursa yine devreye girer" dedi.