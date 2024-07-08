Asgari ücret zammı için umut ışığı tekrar yandı! Emekli zammı sonrası sosyal medyada gündem oldu

08 Temmuz 2024 11:40 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 11:49

Okay Yokuşlu için Beşiktaş'tan sonra bir Süper Lig devi daha harekete geçti! Görüşmeler başladı

Okay Yokuşlu için Beşiktaş'tan sonra bir Süper Lig devi daha harekete geçti! Görüşmeler başladı

Memur ve emekliler zamlı maaşlarını almaya hazırlanırken kök maaşının düşüklüğünden dolayı zam alamayan emeklilere sevindirici haber geldi.

Zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1,8 milyon emekli için ilave düzenleme yapılacağı aktarıldı.

Bu haberin ardından asgari ücrete ara zam beklentisi hız kazandı.

Asgari ücret ara zammı, emekliye ek düzenlemenin belli olmasıyla tekrar gündeme geldi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM BEKLENTİSİ ARTTI

AK Parti kurmaylarının en düşük emekli maaşına bir hazırlık yaptığı öğrenildi.

Kesinleşmiş bir tablo ya da rakam olmamasına rağmen en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılması düşünülüyor.

Meclis'teki çalışmalar sırasında netleşecek bu haberlerin ardından asgari ücret konusu yeniden gündemde.

Hali hazırda 17.002,12 TL olan asgari ücret her yıl başında işçi ile işverenin isteği doğrultusunda belirleniyor.

Birkaç senedir uygulanan asgari ücrete ara zam uygulaması bu sene yapılmadı.

Ancak enflasyon verileri ve alım gücü nedeniyle asgari ücretin düşük kaldığı en çok konuşulan konulardan biri olmaya devam ediyor.

Sıkı para politikasının uygulandığı şu günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek böyle bir zammın yapılmayacağını aktarmıştı.

Emekliye ek düzenlemenin ardından asgari ücret zammı için umut ışığı tekrar yandı.

Konuyla ilgili sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı.

Ara zam beklentilerini yenileyen sendikalar ve vatandaşların baskısı ile konunun yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.