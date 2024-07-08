Okay Yokuşlu için Beşiktaş'tan sonra bir Süper Lig devi daha harekete geçti! Görüşmeler başladı

08 Temmuz 2024 11:30 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 11:31

İngiltere Championship ekibi West Bromwich'te forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'ya Süper Lig yolu göründü.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile adı anılan ve EURO 2024'ün bitmesiyle yeniden gündeme gelen Okay Yokuşlu için sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı.

Ozan Tufan ile orta sahasını güçlendiren transferin hızlı takımı Trabzonspor, Okay Yokuşlu için de devreye girdi.

TRABZONSPOR GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor, West Bromwich forması giyen Okay Yokuşlu için oyuncunun temsilcisiyle resmi görüşmelere başladı.

48 MAÇTA 1 GOL-1 ASİST

Geçtiğimiz sezon İngiltere Championship'te West Bromwich formasıyla 48 maçta oynayan Okay, 1 gol, 1 asiste imza attı.

West Bromwich'te 2 farklı dönemde toplam 105 maça çıkan tecrübeli orta saha, 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

EURO 2024'TE AZ SÜRE ALDI

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te milli forma ile sonradan oyuna girerek Çekya karşısında 27, Avusturya karşısında 12 ve Hollanda karşısında 13 dakika süre alan Yokuşlu, skor katkısı yapamadı.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro civarında gösterilen milli futbolcunun İngiliz kulübü West Bromwich ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.