Trezeguet, Trabzonspor'un izni olmadan milli takım kampına katıldı!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Temmuz 2024 13:13 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 13:16
Trabzonspor'un 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na gitmesine izin vermediği Trezeguet, kulübün onayı olmadan ülkesinin milli takım kampına katıldı. Mısırlı yıldız kanat oyuncusuna teklif gelmesi halinde transferine izin verilecek.
Trabzonspor Kulübü’nün, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na gitmesine izin vermediği Trezeguet, kulübün onayı olmadan ülkesinin milli takım kampına katıldı.
YETKİLİLER DEVREYE GİRDİ
Kulüp bu konuda gerekli resmi uyarıları yaparken, oyuncunun herhangi bir sorun yaşamaması için yetkililerin devreye girdiği belirtildi.
UYGUN TEKLİF GELİRSE SATILACAK
Bordo-mavili kulübün resmi teklif gelmesi halinde oyuncunun transferine izin vereceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı