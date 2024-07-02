Trezeguet, Trabzonspor'un izni olmadan milli takım kampına katıldı!

02 Temmuz 2024 13:13 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 13:16

Trabzonspor Kulübü’nün, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na gitmesine izin vermediği Trezeguet, kulübün onayı olmadan ülkesinin milli takım kampına katıldı.

YETKİLİLER DEVREYE GİRDİ

Kulüp bu konuda gerekli resmi uyarıları yaparken, oyuncunun herhangi bir sorun yaşamaması için yetkililerin devreye girdiği belirtildi.

UYGUN TEKLİF GELİRSE SATILACAK

Bordo-mavili kulübün resmi teklif gelmesi halinde oyuncunun transferine izin vereceği öğrenildi.