Trabzonspor'a Ukraynalı golcü: Kulüp tarihinin bonservis rekoru kırılacak!

29 Haziran 2024 11:24 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 11:43

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen ve bu hedef doğrultusunda transfer dönemine bomba gibi giren Trabzonspor hız kesmiyor. Fırtına, hücum hattını yıldız bir golcü ile güçlendirmek için kolları sıvadı.

YAREMCHUK TRABZONSPOR'A

Trabzonspor santrfor transferi için ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Ertuğrul Doğan yönetimi,geçtiğimiz sezonu İspanya La Liga ekibi Valencia'da kiralık geçiren, bonservisi ise Belçika temsilcisi Club Brugge'da olan Roman Yaremchuk'a kanca attı.

CLUB BRUGGE İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Trabzonspor, Roman Yaremchuk transferi için Club Brugge ile temasa geçerek pazarlıklar için masaya oturdu.

Bordo-mavililer, Club Brugge ile Roman Yaremchuk transferinde anlaşma sağlasa da henüz oyuncu tarafıyla anlaşma sağlayamadı. Fırtına, yıldız golcüyü Trabzon'a getirebilmek için ikna çalışmalarını sürdürüyor.

8 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Trabzonspor'un Roman Yaremchuk transferi için Club Brugge ile anlaşma sağladığı bonservis ücreti ise dikkat çekti. Ertuğrul Doğan yönetimi, Yaremchuk Trabzon'a imza atarsa Belçika temsilcisine 8 milyon Euro ödeme yapacak.

TRABZONSPOR'UN EN PAHALI TRANSFERİ OLACAK

Roman Yaremchuk transferinin gerçekleşmesi durumunda Trabzonspor, kulüp tarihinin en pahalı transferini yapmış olacak.

Bordo-mavililer Eylül 2014'te Spartak Moskova'dan Ganalı Majeed Waris'i 6.9 milyon Euro'ya kadrosuna katmış ve en pahalı transferini yapmıştı. 1 sezon Trabzon'da kalan Waris çıktığı 29 maçta 4 gol, 2 asist kaydetmişti.

34 MAÇTA 8 GOL ATTI

Dinamo Kiev altyapısından yetişen 1995 doğumlu Roman Yaremchuk, Gent, Benfica ve Club Brugge formalarını giydi.

Ukraynalı golcü son olarak 2023-24 sezonunu Valencia'da kiralık geçirdi. İspanyol ekibinde 34 maça çıkan Yaremchuk, 8 gol attı.

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olarak gösterilen yıldız santrforun Belçika ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.