Son dakika! Trabzonspor, Ozan Tufan transferini KAP'a bildirdi! Maliyeti belli oldu

27 Haziran 2024 13:31 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 14:39

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, Ozan Tufan'ı da resmen kadrosuna kattı.

Bordo-mavililer, milli futbolcunun transferini resmen duyurdu. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ozan Tufan’ın kulübümüze kesin transferi konusunda, Hull City ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır." denildi.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza töreninde konuşan kulüp yönetim kurulu üyesi Derviş Köz, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te Çekya'yı yenerek son 16 takım arasında yer alan A Milli Takım'ı kutladı.

Milli takımın başarısından gurur duyduklarını aktaran Köz, "Bu vesileyle milli takımlarımızın bütün kategorilerinde oynayan Ozan Tufan kardeşimize 'hoş geldin.' diyoruz. Ozan, dünyanın en büyük şehir takımına geldiğini biliyor. Burada çok başarılı olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

OZAN TUFAN: "ÇOK HEYECANLIYIM, BİR AN ÖNCE BAŞLAMAK İSTİYORUM"

Takıma katkı yapmak için heyecanlandığını belirten Ozan Tufan ise kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya, ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Trabzonspor'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Tufan, şunları kaydetti:

"Trabzon'a gelişimde taraftarımızın yaptığı karşılama beni çok mutlu etti. Trabzonspor'un hedeflediği yönde başarıya gideceğine inanıyorum ve ben de en iyi şekilde, en iyi performansımla katkı vermeye çalışacağım. Şimdiden çok heyecanlıyım, bir an önce başlamak istiyorum."

11 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Konuşmaların ardından Ozan Tufan ile yönetim kurulu üyesi Köz sözleşmeyi imzaladı.

Ozan Tufan, Trabzonspor'da 11 numaralı formayı giyecek.

2 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

"Profesyonel futbolcu Ozan Tufan'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Hull City ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Hull City'ye sözleşme fesih bedeli olarak 2.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir."

ALACAĞI MAAŞ DA BELLİ OLDU

"Profesyonel futbolcu Ozan Tufan ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025 futbol sezonunda 46.037.500.-TL garanti ücret,

2025/2026 futbol sezonunda 51.075.000.-TL garanti ücret,

2026/2027 futbol sezonunda 56.112.500.-TL garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2027/2028 futbol sezonunda 61.150.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır."