Son dakika! Trabzonspor Denis Draguş transferinin maliyetini KAP'a bildirdi!

25 Haziran 2024 13:52 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 13:59

Trabzonspor, 24 yaşındaki Rumen futbolcu Denis Draguş'ı kadrosuna kattı.

1.7 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Denis Mihai Dragus'un Kulübümüze kesin transferi konusunda, Standard De Liege ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Standard De Liege'e sözleşme fesih bedeli olarak 1.700.000.-EUR 3(Üç) taksit halinde ödenecektir." denildi.

1.5 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

"Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; Her bir sezon için 1.575.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %3,8'i oranında ödeme yapılacaktır."

35 MAÇTA 15 GOL-2 ASİST

Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro civarında gösterilen Denis Draguş, geçtiğimiz sezon Gaziantep FK formasıyla 35 maça çıkarken 15 gol attı ve 2 de asist yaptı.

Draguş, Romanya ile EURO 2024'te mücadele ediyor.